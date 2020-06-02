طبيب يمني شاب يبهر الجميع... ماذا كتب على الزجاج الخلفي للسيارة؟

وكتب طبيب الجلد سامي الحاج، على نافذة سيارته الخلفية "أوقفني إن كنت تريد استشارة طبية" في خطوة لاقت تفاعلا كبيرا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن.
دكتور يمني يقوم بحملة بهذه الطريقة#اوقفني_ان_كنت_تريد_استشارة_طبية— Odai Baalawi (@OdaiBaalawi) June 1, 2020
تحية لجيشنا الأبيض في كل بقاع العالم#دكتور_سامي
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وقال الطبيب الحاج في تصريحات صحفية إٔن فكرة المبادرة جاءت عقب استقباله عشرات الاستشارات الطبية عبر وسائل الاتصال الاجتماعي في ظل تفشي جائحة كورونا وأوبئة أخرى.
وأضاف أن معظم تلك الاستشارات أتت من طبقات متوسطة الدخل ماديا، فكيف هو واقع الحال لدى المساكين والفقراء، خارج نطاق السوشيال ميديا أو ممن لا يجيدون استخدام تكنولوجيا الاتصال.
" اوقفني إن كنت تريد استشارة طبية "— العنيد (@Ly7Dd7) June 1, 2020
عبارة وضعها صديقي الإنسان الدكتور Sami Yahya AL-hajj على زجاج سيارته كخدمة مجانية للمواطنين في شوارع صنعاء في ظل انتشار الوباءوالموت
دكتورنا العزيز يثبت فعلا ان البطولة الحقيقيّة في هذا الزمان أن يحمل الإنسان ضمــيرا#اليمن #توكل_كرمان #كورونا pic.twitter.com/b1OimdP6Z2
وأكد أن المبادرة بعيدة كل البعد عن الشهرة، أو حب الظهور، مضيفا "نعلم جميعا تكاليف الاستشارات الطبية، وجدول المواعيد الطويلة في المرافق الطبية، والهواجس التي أصابت الغالبية من الناس خوفا من الذهاب للمستشفيات، إضافة الى الضغط الكبير في استقبال المراجعين لدى معظم مستشفيات العاصمة صنعاء".
ويعاني اليمن من تفش واسع للأوبئة، والأمراض، بما فيها فيروس كورونا المستجد (كوفيد19) الذي انتشر في مناطق مختلفة من البلاد التي تدخل الحرب فيها عامها السادس.
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