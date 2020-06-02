طبيب يمني شاب يبهر الجميع... ماذا كتب على الزجاج الخلفي للسيارة؟

أثار طبيب في صنعاء إعجاب الكثيرين على مواقع التواصل الاجتماعي بمبادرة وصفها ناشطون بالرائعة في ظل الانتشار الواسع للأوبئة في مختلف مناطق البلاد.

وكتب طبيب الجلد سامي الحاج، على نافذة سيارته الخلفية "أوقفني إن كنت تريد استشارة طبية" في خطوة لاقت تفاعلا كبيرا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن.

دكتور يمني يقوم بحملة بهذه الطريقة#اوقفني_ان_كنت_تريد_استشارة_طبية



تحية لجيشنا الأبيض في كل بقاع العالم#دكتور_سامي



# pic.twitter.com/X10BnAt4Sf — Odai Baalawi (@OdaiBaalawi) June 1, 2020

وقال الطبيب الحاج في تصريحات صحفية إٔن فكرة المبادرة جاءت عقب استقباله عشرات الاستشارات الطبية عبر وسائل الاتصال الاجتماعي في ظل تفشي جائحة كورونا وأوبئة أخرى.

وأضاف أن معظم تلك الاستشارات أتت من طبقات متوسطة الدخل ماديا، فكيف هو واقع الحال لدى المساكين والفقراء، خارج نطاق السوشيال ميديا أو ممن لا يجيدون استخدام تكنولوجيا الاتصال.

" اوقفني إن كنت تريد استشارة طبية "

عبارة وضعها صديقي الإنسان الدكتور Sami Yahya AL-hajj على زجاج سيارته كخدمة مجانية للمواطنين في شوارع صنعاء في ظل انتشار الوباءوالموت

دكتورنا العزيز يثبت فعلا ان البطولة الحقيقيّة في هذا الزمان أن يحمل الإنسان ضمــيرا#اليمن #توكل_كرمان #كورونا pic.twitter.com/b1OimdP6Z2 — العنيد (@Ly7Dd7) June 1, 2020

وأكد أن المبادرة بعيدة كل البعد عن الشهرة، أو حب الظهور، مضيفا "نعلم جميعا تكاليف الاستشارات الطبية، وجدول المواعيد الطويلة في المرافق الطبية، والهواجس التي أصابت الغالبية من الناس خوفا من الذهاب للمستشفيات، إضافة الى الضغط الكبير في استقبال المراجعين لدى معظم مستشفيات العاصمة صنعاء".

ويعاني اليمن من تفش واسع للأوبئة، والأمراض، بما فيها فيروس كورونا المستجد (كوفيد19) الذي انتشر في مناطق مختلفة من البلاد التي تدخل الحرب فيها عامها السادس.