جندي سوري يتحدى دورية أمريكية: اخرجوا من سوريا فورا... فيديو

حصل مراسل "سبوتنيك" في محافظة الحسكة على مقطع فيديو يظهر أحد جنود الجيش العربي السوري وهو يتحدى دورية أمريكية بريف الحسكة ويطلب منهم (الرحيل فوراً) عن أراضي بلاده.

والجندي هو أحد عناصر (الفوج 154 قوات خاصة) في الجيش العربي السوري المتمركزين في حاجز قرية الدرارة (3 كم شمال شرقي تل تمر) بريف الحسكة الشمالي الغربي، وهم من منعوا اليوم الثلاثاء (2 حزيران/ يونيو)، رتلاً أمريكيا من عبور القرى الواقعة تحت سيطرة الجيش العربي السوري في المنطقة.

وأظهر مقطع الفيديو الجندي السوري وهو يحمل سلاحه على صدره، وهو من أبناء العشائر العربية من ريف القامشلي، يتحدث للجنود الأمريكيين باللغة الانكليزية، مخاطبا إياهم "نحن نكرهكم.. الشعب يكره أمريكا.. الشعب السوري يحب بشار الأسد.. نحن نحب سوريا.. اذهبوا من هنا الآن.. اخرجوا من سوريا فوراً.. اذهبوا من هنا".

ويواصل أهالي محافظة الحسكة شمالي سوريا، وأبناء الشرق السوري من العشائر، رفضهم للوجود الأمريكي في مناطقهم، بعمليات التصدي شبه اليومية لمحاولة الجنود والضباط الأمريكيين وأعوانهم الدخول إلى قراهم مع توسع دائرة المقاومة جغرافيا.

© Sputnik . Attia Al-Attia أطفال سوريين يطردون رتلا أمريكيا بريف الحسكة

وكان سكان قريتي القاهرة والدشيشة في ناحية تل تمر بريف الحسكة الشمالي الغربي قبل أيام اعترضوا رتل آليات تابعا لقوات الاحتلال الأمريكي وأجبروه على العودة باتجاه قواعده غير الشرعية التي أقامها في المنطقة.

وكان جنود الجيش العربي السوري منعوا بتاريخ 20 أيار / مايو الماضي، رتلا أمريكيا من عبور أحد الحواجز العسكرية في ريف مدينة الحسكة.

وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" في محافظة الحسكة أن حاجزاً تابعاً للجيش العربي السوري (الفوج 123 مشاة "كوكب") قام بمنع رتل تابع لقوات الاحتلال الأمريكي، يضم 4 مدرعات، من المرور باتجاه قرية أم الخير بريف بلدة تل تمر الغربي شمال غربي الحسكة السورية.