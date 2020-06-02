مصر... وزارة الطيران تخصص مستشفى للعاملين في القطاع لعلاج مصابي كورونا

أعلنت وزارة الطيران المدني المصرية، اليوم الثلاثاء، عن تخصيص مستشفى للعاملين بالقطاع لعلاج مصابي كورونا.

وجاء في بيان الوزارة "وقع مستشفى مصر للطيران بروتوكول مع أحد المستشفيات الخاصة بمنطقة ألماظة بمصر الجديدة، لتخصيص مبنى المستشفى بالكامل لتقديم الخدمة الطبية للعاملين بحقل الطيران المدني لتلقي العلاج أو العزل في حال تعرض أحدهم للإصابة بفيروس كورونا".

وأضاف البيان "سيتم استخدام المستشفى بكامل إمكانياته وأجهزته ومعداته الطبية لعلاج العاملين وذلك تحت إدارة وإشراف شركة مصر للطيران للخدمات الطبية".

وأوضح "يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الطيران المدني، على الاهتمام بكافة الجوانب الصحية لجميع العاملين بشركاتها وهيئاتها التابعة والالتزام بالمسئولية الاجتماعية تجاه أبنائها".

ونقل البيان عن وزير الطيران المصري محمد منار، إن هذا البروتوكول يأتى تقديراً لأهمية العنصر البشرى داخل قطاع الطيران المدني حيث إنه القوة الحقيقية للقطاع والدافع الرئيسى لعجلة التنمية.

وأكد الوزير أن الوزارة تضع على قمة أولوياتها صحة وسلامة جميع العاملين خلال هذه المرحلة وتقديم أعلى درجات الرعاية الطبية لهم حيث أن جميع العاملين يقومون بأداء متميز ومشرف لخدمة بلادهم فى هذه الفترة الحاسمة التي نمر بها في مواجهة فيروس كورونا.

وأضاف، سنواصل جهودنا حتى نعبر هذه الأزمة ونحن أكثر قوة وإصراراً لاستعادة الطيران المدني المصري عافيته خلال وقت قريب.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية إن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الاثنين، هو 26384 حالة من ضمنهم 6447 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1005 حالات وفاة.