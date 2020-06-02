هل نشهد مواجهة جديدة؟... قناة عبرية: دبابات إسرائيلية في مواجهة "أر بي جي" لبناني

أفادت القناة العبرية الـ"12"، بأن قوات الجيش الإسرائيلي واجهت بعض جنود الجيش اللبناني، مساء اليوم الثلاثاء، ووقف الطرفان على مسافة قريبة جدا من بعضهما البعض.
אירוע חריג: טנקים של צה"ל מול חיילים לבנוניים חמושים במטולי RPGhttps://t.co/geH3izimRS@guyvaron pic.twitter.com/VGg6RyLRvp— החדשות - N12 (@N12News) June 2, 2020
وذكرت القناة بأن دبابتين إسرائيليتين وصلتا إلى الحدود اللبنانية، وواجهتا بعض أفراد الجيش اللبناني مدججين بأسلحة "أر بي جي"، وبأنه تم توثيق هذه اللحظة عبر الفيديو.
ونوهت القناة إلى أن هذه المواجهة جاءت بعد تسلل البعض إلى الداخل الإسرائيلي من الجانب اللبناني.
דובר צה"ל בערבית, סא"ל אביחי אדרעי: כוח צבאי ביצע פעילות שגרתית באזור הגבול. אנשי צבא לבנון הגיעו למקום ושני הצדדים כיוונו את נשקם זה לעבר זה 🇮🇱🇱🇧#إسرائيل #لبنان #Israel @netanyahu @Hassan_B_Diab @LebarmyOfficial @idfonline @AvichayAdraee@IsraelHayomHeb pic.twitter.com/m4wLSybcDP— Dean Shmuel Elmas (@ElmasDean) June 2, 2020
من جانبه، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إنه "في إطار تعزيز النشاطات على الحدود اللبنانية عقب محاولات التسلل الأخيرة نفذت قوة عسكرية أعمالا اعتيادية في منطقة حدودية تحت سيادة إسرائيل".
في إطار تعزيز النشاطات على الحدود اللبنانية عقب محاولات التسلل الأخيرة نفذت قوة عسكرية أعمال اعتيادية في منطقة حدودية تحت سيادة إسرائيلية.الى المكان وصل أفراد من #الجيش_اللبناني حيث وجه الطرفان اسلحتهما نحو بعضهما البعض.سنواصل العمل داخل أراضينا لمنع محاولات التسلل اليها pic.twitter.com/RJxrS23Hah— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) June 2, 2020
وتابع أدرعي "وصل إلى المكان أفراد من الجيش اللبناني، حيث وجه الطرفان أسلحتهما نحو بعضهما البعض. سنواصل العمل داخل أراضينا لمنع محاولات التسلل إليها".
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