رئيس طيران الإمارات: سنتخذ قرارا في الأشهر القليلة المقبلة بشأن حجم أسطولنا

قال تيم كلارك رئيس طيران الإمارات، اليوم الثلاثاء، إن الشركة ستتخذ في الأشهر القليلة المقبلة قرارا بشأن حجم أسطولها، بمجرد أن يكون هناك قدر أكبر من الوضوح فيما يتعلق بما إذا كان الطلب على السفر سيبدأ بالتعافي العام القادم.

وقال كلارك في مقابلة عبر الانترنت مع مجلة أفيشن وويك "نحتاج إلى بعض الوقت لنرى ما ستؤول إليه الأمور".

وكان كلارك قد صرح في وقت سابق بأنه من المأمول عودة السياح الأجانب إلى دبي بداية من شهر يوليو/تموز المقبل.

وتوقع كلارك حدوث تحسن في السفر الجوي بحلول صيف 2021 في حالة اكتشاف لقاح لكورونا، حسبما نقلت "العين الإخبارية".

وتابع: "أعتقد أنه على الأرجح بحلول 2022\2023 أو 2023\2024 سنشهد عودة الأوضاع إلى طبيعتها بدرجة ما وستشغل طيران الإمارات شبكتها كما كانت من قبل ومن المأمول أن يكون ذلك بنفس النجاح السابق".

وكانت طيران الإمارات، التي مقرها دبي تسير رحلات إلى 157 وجهة في 83 بلدا قبل أن تعلق رحلات نقل الركاب في مارس/ آذار لتكتفي بخدمات محدودة منذ ذلك الحين.