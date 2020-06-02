أكثر من مليوني دولار مساعدات بريطانية إلى اليمن

أعلنت بريطانيا، اليوم الثلاثاء، تقديم مساعدات إنسانية لليمن بقيمة 160 مليون جنيه استرليني (201 مليون دولار).

وذلك حسبما قال جيمس كليفرلي وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية خلال مؤتمر للمانحين لمساعدة اليمن، ونشر ذلك عبر صفحته الرسمية على "تويتر".

Minister @JamesCleverly announcing the UK pledge of at least £160 million to #Yemen at today's virtual donor pledging conference pic.twitter.com/Tn3WuGwQ2C — Michael Aron (@HMAMichaelAron) June 2, 2020

واستضافت السعودية مؤتمرا افتراضيا للأمم المتحدة للمساعدة بجمع نحو 2.4 مليار دولار لمواجهة النقص في تمويل عمليات الإغاثة في اليمن.