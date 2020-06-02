توجيه جديد من السيسي بعد اجتماعه مع محافظ البنك المركزي

أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، توجيها جديدا خلال اجتماعه، اليوم الثلاثاء، مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ومحافظ البنك المركزي طارق عامر، من أجل أحتواء التداعيات الاقتصادية لفيروس "كورونا" المستجد.

ووجه السيسي بمواصلة اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها تحسين المؤشرات الاقتصادية والتنسيق بين كافة أجهزة الدولة المعنية لمواصلة جهود احتواء التداعيات الاقتصادية لانتشار الوباء العالمي.

وتناول الاجتماع استعراض جهود البنك المركزي في إطار منظومة العمل المصرفي والنقدي، بحسب ما صرح به المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

واستعرض طارق عامر، مبادرات البنك المركزي المصري لدعم قطاعات الاقتصاد المصري المختلفة في مواجهة تداعيات فيروس كورونا، بهدف مساعدة الشركات في القطاعات المختلفة على تجاوز الأوضاع الحالية والحفاظ على ملاءتها المالية والعمالة بها، من خلال شركة ضمان مخاطر الائتمان التي يساهم فيها ويرأسها البنك المركزي.

كما استعرض خلال الاجتماع عدد آخر من المبادرات لدعم قطاعات السياحة والعقارات، وكذا القيام بتأجيل سداد أقساط القروض وإلغاء القوائم السوداء والسلبية للشركات والأفراد وإسقاط ديون للمتعثرين.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، أمس الاثنين، تسجيل 1399 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس "كورونا"، و46 وفاة؛ ليرتفع عدد الإصابات في مصر إلى 26 ألفا و384 إصابة.