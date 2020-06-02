"أنصار الله": الحل في وقف العدوان لا في مؤتمر فاشل

وصف القيادي في جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، محمد علي الحوثي، اليوم الثلاثاء، مؤتمر المانحين لليمن الذي نظمته السعودية في الرياض لدعم خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية لليمن، بـ"الفاشل".

وقال الحوثي على حسابه بـ "تويتر"، إن "عدوان وحصار التحالف هما من أوصل الشعب إلى الحضيض".

وأضاف "لا يمكن التلفيق بمؤتمر فاشل رائحته السياسية الأبرز"، مشدداً على "أن الحل في إيقاف العدوان"، بحسب تعبيره

واعتبر الحوثي أن "اعتراف لوكوك بعدم وفاء المانحين بالتعهدات وإيقاف البرامج يؤكد كذبة العرقلة"، في إشارة إلى الاتهامات التي تُوجه للجماعة بعرقلة برامج ومشاريع الأمم المتحدة.

وبدأت في العاصمة السعودية الرياض اليوم الثلاثاء أعمال مؤتمر المانحين الافتراضي لليمن 2020، الذي تنظمه المملكة بالشراكة مع الأمم المتحدة بهدف جمع مساعدات إنسانية بقيمة 2.4 مليار دولار لليمن.

ويشارك في المؤتمر ما يزيد عن 126 جهة، 66 دولة، و15 منظمة أممية، وثلاث منظمات حكومية دولية، و39 منظمة غير حكومية، بالإضافة إلى البنك الإسلامي للتنمية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر.

ويعقد المؤتمر بتوجيهات من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في وقت سابق إن "وكالات الإغاثة العاملة باليمن تحتاج إلى 2.4 مليار دولار لتغطية المساعدات الأساسية للسكان، خلال الفترة من يونيو/حزيران الجاري حتى ديسمبر/كانول أول المقبل".

وأكد أن عدم توفير قيمة المساعدات، سيؤدي إلى إغلاق أكثر من 30 برنامجا من أصل 41 برنامجا أمميا لدعم اليمن، في غضون أسابيع.