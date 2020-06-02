14 شرطا للمتقدمين لكلية الملك خالد العسكرية

أعلنت كلية الملك خالد العسكرية موعد استقبال دفعة جديدة لحملة الشهادات الجامعية، وحددت شروط القبول لهذه الدفعة والأسباب التي تؤدي لاستبعاد أي من المتقدمين.

ذكرت ذلك وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن بندر بن عبد العزيز، وزير الحرس الوطني، وجه بفتح باب التسجيل بكلية الملك خالد العسكرية لحملة الشهادة الجامعية، حيث يبدأ التسجيل من الساعة الثانية عشرة ظهرا من يوم الاثنين الثامن من يونيو/ حزيران الجاري، حتى الساعة الثانية ظهرا من يوم الأحد 14 يونيو، ويكون على مدار اليوم.

وشملت شروط القبول لحملة الشهادة الجامعية:

1- أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.

2- حسن الأخلاق والسمعة وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

3- ألا يكون متزوجا من أجنبية.

4- ألا يزيد سن المتقدم عند بدء العام الدراسي بموجب بطاقة الهوية الوطنية 27 عاما لجميع التخصصات، عدا الأطباء، فلا يزيد سن المتقدم على 30 عاما.

5- أن يتناسب طول المتقدم مع وزنه بحيث يكون الحد الأدنى (165سم– 52 كجم) والحد الأعلى (188سم–95 كجم).

6- أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية بانتظام كلي، وألا يقل عن تقدير (جيد) في التخصصات المطلوبة وألا يكون قد مضى على تخرجه أكثر من عام دراسي واحد.

7- تأدية اختبار (كفايات اللغة الإنجليزية STEP) الذي يعقد في المركز الوطني للقياس، وذلك للتخصصات الصحية (عدا الأطباء)

8- أن يؤدي اختبار القدرات العامة الذي يعقده المركز الوطني للقياس، وذلك (للتخصصات النظرية فقط).

9- الحصول على رخصة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وذلك في جميع التخصصات الطبية والصحية.

10- إنهاء فترة الامتياز للتخصصات الطبية والصحية.

11- معادلة الشهادة من قبل وزارة التعليم للحاصلين على الشهادة الجامعية من جامعات خارج المملكة العربية السعودية.

12- أن يجتاز جميع إجراءات القبول (المقابلة الشخصية، الاختبار التحريري، اختبار اللياقة البدنية، التزكية الأمنية).

13- يجتاز الفحص الطبي ولا يقبل أي كشف طبي سوى ما يصدر من اللجنة الطبية التابعة للجنة القبول والتسجيل، حيث تعتبر نتائج الفحص الطبي نهائية ولا يحق له المطالبة بإعادة الكشف الطبي أو معرفة أسباب عدم اللياقة الطبية.

14- سيتم استبعاد أي طلب يحتوي على معلومات غير صحيحة.