الجيش اليمني: قتلى وجرحى من الحوثيين بقصف تعزيزات شرق صنعاء

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، اليوم الثلاثاء، إلحاق خسائر بجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، بقصف مدفعي وجوي شرق العاصمة صنعاء وسط اليمن.

القاهرة - سبوتنيك. ذكرت وزارة الدفاع اليمنية بموقعها الإلكتروني "26 سبتمبر"، اليوم الثلاثاء، أن "المدفعية قصفت تحركات لتعزيزات تابعة للحوثيين كانت في طريقها لتعزيز مواقع تمركزها في جبهة نهم، شرقي صنعاء".

وأشارت إلى "استهداف مقاتلات التحالف العربي تعزيزات للحوثيين في الجبهة ذاتها"، مؤكدة "تدمير عدد من الآليات والعربات التابعة للحوثيين، ومقتل وإصابة من كان على متنها في القصف الجوي والمدفعي".

وكان الجيش اليمني، قد أعلن الأحد الماضي، مقتل أكثر من 30 عنصراً من الحوثيين وجرح آخرين خلال صد قواته هجوماً شنته الجماعة على مواقع في نجد العتق وجبال بحرة وسلسلة جبال صلب جنوب غربي مديرية نهم.

وأشار إلى تدمير مقاتلات التحالف 10 آليات و5 عربات قتالية للحوثيين باستهداف تعزيزات في المديرية البالغة مساحتها 1841 كيلومتراً مربعاً، التي تبعد عن وسط صنعاء، نحو 60 كم.