بيان مصري إماراتي مشترك بشأن ليبيا

أعلنت كل من مصر والإمارات ترحيبهما بإعلان الأمم المتحدة قبول الأطراف الليبية استئناف مفاوضات وقف إطلاق النار.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام" فإنه "في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين وزيري خارجية مصر سامح شكري والإمارات عبد الله بن زايد، أعرب الوزيران خلال اتصال هاتفي جرى بينهما اليوم عن ترحيب بلادهما بإعلان الأمم المتحدة قبول كل من الجيش الوطني الليبي وحكومة الوفاق استئناف مباحثات وقف إطلاق النار ".

وأكد الوزيران مجدداً "تمسكهما بالحل السياسي الذي يدعم السلام والأمن والاستقرار في جميع أنحاء ليبيا".

ودعت كل من وزارة الخارجية في مصر العربية ووزارة الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات في بيان مشترك اليوم إلى "الالتزام بالعملية السياسية تحت إشراف الأمم المتحدة، وعبر مسار مؤتمر برلين"، مؤكدتين أن العملية السياسية هي الحل الوحيد لتحقيق السلام في ليبيا، والحفاظ على وحدة وسلامة أراضيها".

وجاء في البيان المشترك أن دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية "تقفان إلى جانب الشعب الليبي وكافة الأطراف التي تطالب بالتهدئة حقناً لدماء المدنيين الأبرياء وتحقيق الاستقرار في ليبيا، وخاصة مع استمرار الجهود الإنسانية في مواجهة فيروس كورونا المستجد".