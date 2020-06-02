وزير الصحة السعودي يوجه نصيحة جديدة بشأن الكمامات

وجه وزير الصحة السعودي، توفيق الربيعة، نصائح للمواطنين، اليوم الثلاثاء، من تخفيف انتقال وانتشار وباء كورونا المستجد في الممكلة.

وقال الربيعة في تغريدة عبر حسابه بتويتر، "لو التزم كل شخص بلبس الكمامة الطبية أو القماشية عند خروجه من المنزل فسوف نخفف من انتقال العدوى بشكل كبير جدا".

وشدد الوزير السعودي، "أرجو الالتزام بلبس الكمامة. وعندما تجد شخصا غير ملتزم فذكّره بالالتزام".

كانت المملكة العربية السعودية أعلنت في وقت سابق اليوم، تسجيل 24 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وتسجيل 1869 حالة إصابة جديدة بالفيروس.

لو التزم كل شخص بلبس الكمامة الطبية أو القماشية عند خروجه من المنزل فسوف نخفف من انتقال العدوى بشكل كبير جدا.

أرجو الالتزام بلبس الكمامة. وعندما تجد شخص غير ملتزم فذكره بالالتزام.

الله يحفظكم جميعا.

للاستزادةhttps://t.co/SS647lUUDh — توفيق الربيعة (@tfrabiah) June 2, 2020

وبذلك يبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في المملكة منذ ظهور الفيروس 89011 حالة، ومن بين هذه الحالات يوجد حاليا 22672 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية لأوضاعها الصحية، منها 1264 حالة حرجة، والبقية حالاتها مطمئنة.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبد العالي، أن عدد المتعافين الجدد من الإصابة قد بلغ 1484 حالة تعاف، ليبلغ العدد الكلي للمتعافين 65790 حالة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 549 حالة وفاة.