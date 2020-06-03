الإمارات الأولى عربيا وبين أفضل 10 دول عالميا في مكافحة كورونا

كشفت الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء، عن تصدر دولة الإمارات قائمة الدول العربية، والـ10 عالميا من حيث فعالية العلاج لمصابي فيروس "كورونا" وكفاءته، وذلك استنادا إلى تقارير التنافسية العالمية الصادرة والمرتبطة بجائحة "كورونا".

حلت دولة الإمارات في المرتبة الأولى عربيا، والـ10 عالميا من حيث فعالية العلاج لمصابي فيروس "كورونا" وكفاءته، لتسبق دولاً كبرى مثل آيسلندا، ونيوزيلندا، وكندا، بحسب مجموعة "ديب لونج" التي أكدت أن دولة الإمارات الأكثر كفاءة في إدارة الأزمات مقارنة بباقي الدول العربية، كما تعد واحدة من الدول الرائدة على مستوى العالم في التعامل مع أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

ووفقا لتقرير الاستجابة العالمية للأمراض المعدية، الصادر من معهد المحاسبين الإداريين المعتمدين، فإن الإمارات العربية المتحدة تفوقت على دول الشرق الأوسط وإفريقيا كافة في قدرتها على التصدي للوباء، ومتقاسمة المرتبة التاسعة عالميا مع اليابان، وهونغ كونغ، وتايوان، ومتقدمة على دول مثل ألمانيا، والدنمارك، والهند، وروسيا، والولايات المتحدة، بحسب ما نشر موقع "الإمارات اليوم".

كما كشفت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء أن دولة الامارات حلت في المركز الثالث عالميا، في رضى الشعب عن الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة، فيما يتعلق بمكافحة الوباء سابقة دولا كبرى مثل الولايات المتحدة، وأستراليا، ونيوزيلندا، وسنغافورة، وذلك وفقاً لتقرير أصدرته "مؤسسة تولونا الدولية" لمسح المستهلكين، شمل 12 ألفاً و592 مستجيباً من 23 اقتصاداً حول العالم، وتضمن أربعة مؤشرات رئيسية لتقييم تدابير الحكومة لمكافحة الوباء، هي: القيادة السياسية، ودور الشركات، وأداء المجتمع المحلي في التصدي للوباء، وتحمل وسائل الإعلام لمسؤولياتها في ظل الأزمة.

وأعلنت إمارة دبي السماح بعمل شركات ومؤسسات القطاع الخاص والمراكز التجارية والمولات في دبي بنسبة 100% اعتبارا من اليوم الأربعاء.

وأفادت صحيفة "الإمارات اليوم"، مساء أمس الثلاثاء، بأن اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في إمارة دبي، برئاسة منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، وبتوجيهات محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قررت إعادة فتح المراكز التجارية والشركات الخاصة بنسبة 100%.

وكان تيم كلارك رئيس طيران الإمارات قد صرح، في وقت سابق، بأنه من المأمول عودة السياح الأجانب إلى دبي بداية من شهر يوليو/تموز المقبل.