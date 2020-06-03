رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق يزور تركيا لبحث الحل السياسي في ليبيا

يزور رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فائز السراج، تركيا غدًا، لبحث سبل الحل السياسي في ليبيا، بعد تصاعد وتيرة المعارك في المنطقة أخيرا.