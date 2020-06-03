مصري يثير الإعجاب في احتجاجات أمريكا... فيديو

تحول مقطع مصور لرجل مصري إلى أحد الفيديوهات المتداولة خلال الاحتجاجات الأمريكية الأخيرة.
وبحسب المقطع المتداول يعمل الرجل في متاجر في الولايات المتحدة الأمريكية، ودخل عليه أحد المحتجين من ذوي البشرة السوداء، وحاول الاستيلاء على الأموال من المتجر، فقال للرجل الجالس خلف صندوق النقود: "أعطني كل ما لديك من أموال.. أنت تعلم أن السود الآن يحصلون على كل شيء يريدونه".
المصريين فى امريكا ،— جلال رزق (@1959Galal) June 1, 2020
انا زنجى اكثر منك أنا مصرى ، أسد ياعم الحاج ورب الكعبة 💪💪 pic.twitter.com/bhfETdnUUn
رد البائع المصري: "لا نبيع لمن لا يرتدون كمامة.. أنا أسود أكثر منك".
فرد عليه الشخص الأسود، هل أنت زنجي؟" ورد عليه "أنا مصري".
ولم يظهر المقطع المتداول وجه الشخص الآخر الذي يتحدث إلى المصري، ولم يتسن لـ"سبوتنيك" التأكد من صحة المقطع.
وتداول عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل المقطع المصور، مشيدين بشجاعة المواطن المصري، واصفين رده بـ"الصدمة".
مصري يرد على احد المتظاهرين في #مظاهرات_امريكا حاول سرقة متجره 😂— 9wr 🐦 (@9wr) June 2, 2020
صدمه#الكويت_ومصر_واحد pic.twitter.com/i2AMrIqb2F
واتسعت رقعة الاحتجاجات في الولايات المتحدة على مقتل رجل أسود يدعى مقتل جورج فلويد، وشهدت الاحتجاجات أعمال سلب ونهب وعنف قابلها تدخل عنيف للشرطة في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا، ما دفع السلطات إلى فرض حظر التجول في عدة مدن، وندد الرئيس دونالد ترامب بأعمال الشغب، داعيا إلى "المصالحة لا الكراهية وإلى العدالة لا الفوضى".
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