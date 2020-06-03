نائب رئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني الليبي يصل إلى مبنى الخارجية الروسية لإجراء مباحثات

وصل نائب رئيس المجلس الرئاسي، نائب رئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني الليبي، أحمد معيتق، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة الروسية موسكو لإجراء محادثات في وزارة الخارجية.

موسكو - سبوتنيك. وسبق أن أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، العميد خالد المحجوب، موافقتهم على استئناف الحوار في إطار اللجنة العسكرية الأمنية (5+5)، موضحا أن موعد انعقادها تم تحديده من خلال بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

ورحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بقبول كل من حكومة الوفاق الوطني و"الجيش الوطني الليبي" استئناف مباحثات وقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية المرتبطة بها بناءً على مسودة الاتفاق التي عرضتها البعثة على الطرفين خلال محادثات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في 23 شباط/فبراير 2020".

وأشارت البعثة في بيان لها إلى تطلعها للبدء في الجولة الجديدة من المفاوضات عبر الاتصال المرئي نظراً لما يمليه الواقع الجديد، وتأمل أن تسود المباحثات نفس الروح المهنية والجدية والمسؤولية التي ميزت الجولتين الأولى والثانية في جنيف.