وزيرة الصحة المصرية تكشف عدد المعزولين في منازلهم

كشفت هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان في مصر، عدد الحالات المحجوزة في نزل الشباب بعد تحويلها إلى مراكز لعزل مرضى فيروس كورونا المستجد، وكذلك عدد المعزولين في منازلهم.

وقالت الوزيرة خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، إن "إجمالي عدد الحالات التي تم تحويلها إلى نُزل الشباب بلغ 5894 حالة، بينما سجلت الحالات التي تم عزلها بالمنزل 5484 حالة"، بحسب موقع "مصراوي" الإخباري.

ولفتت الوزيرة إلى أنه بتتبع معدلات الإصابة بفيروس "كورونا" على مستوى الجمهورية، "وجد أن المحافظات السياحية، ومنها محافظات: مطروح، وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، والوادي الجديد، سجلت أقل عدد حالات إصابات، بينما سجلت محافظات القاهرة الكبرى معدلات إصابة أكبر عن باقي المحافظات".

وأشارت إلى أن هذا "دعا إلى اتخاذ العديد من الإجراءات لزيادة عدد المستشفيات داخل تلك المحافظات الأكثر إصابة؛ بما يسهم في تقليل الاختناقات وتخفيف الضغط على مستشفيات العزل الموجودة بها".

وسجلت مصر، مساء أمس الثلاثاء، تراجعا في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، لليوم الثاني على التوالي.

وأشار البيان اليومي لوزارة الصحة والسكان المصرية، إلى أنه تم تسجيل 1152 حالة إيجابية جديدة، في انخفاض عما جرى تسجيله الاثنين حيث رصدت 1399 حالة.

وأشارت السلطات الصحية في مصر إلى تسجيل 47 حالة وفاة جديدة، خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، بزيادة حالة واحدة عن يوم الاثنين.