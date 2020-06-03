مصر للطيران: مستعدون لإجلاء العالقين من قطر فورا

قال رشدي زكريا، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة "مصر للطيران"، إن الطائرات في انتظار قرار رسمي لإجلاء المصريين العالقين في دولة قطر.

وأضاف زكريا في تصريحات خاصة لموقع "اليوم السابع" المصري، أن الشركة فى "انتظار القرار الرسمى لإجلاء المصريين العالقين بدولة قطر من خلال أي وجهة تحددها مصر سواء سلطنة عمان أو المملكة الأردنية أو دولة الكويت".

وتابع: "إننا قبل ذلك قمنا بإجلاء عدد من العالقين من خلال سلطنة عمان، وإن أسطول الناقل الوطني المصري جاهز لإجلاء أي مواطن مصري في أي مكان بالعالم".

ولفت رئيس "مصر للطيران" إلى أن "تخفيض سعر تذاكر الطيران سواء على الوجهات الداخلية أو الخارجية قيد الدراسة والبحث، وفور الانتهاء ستعلن كافة التفاصيل فورا".

وأكد أن "أسطول الناقل الوطنى جاهز لعودة الطيران فور إقرار الأمر من جانب الدولة، مطمئنا المصريين بأن الطيران سيعود بإذن الله".

وأعلنت سلطة الطيران المدني في مصر توقف حركة الطيران سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.