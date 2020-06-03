رئيس الوزراء الكويتي يكشف عن المستفيدين من مكرمة أمير البلاد

كشف رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، اليوم الأربعاء، عن المستفدين من مكرمة أمير البلاد، الشيخ صباح الأحمد.

وقال الحمد الصباح إن "مكرمة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، المادية والمعنوية لا تقتصر على الكويتيين بل كل من يقف في مواجهة هذا الخطر"، بحسب صحيفة "القبس" الكويتية.

جاء ذلك خلال استقبال الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، بحضور وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب، رئيس مجلس الإدارة المدير العام لـ"كونا"، ورؤساء تحرير الصحف المحلية.

وأضاف خلال الاجتماع أن "كثيرا من المقيمين في البلاد يعملون بكافة القطاعات الحيوية التي تقدم خدمات مباشرة للدولة فكل الشكر والتقدير لهم وهم يستحقون الدعم المعنوي والمادي".

ويذكر أن رئيس مجلس الوزراء، كان قد نقل في وقت سابق رسالة من الشيخ صباح الأحمد "تتضمن شكر سموه وتقديره لأبنائه وبناته العاملين الذين يصلون الليل بالنهار ضمن الفرق المكلفة بمواجهة فيروس كورونا المستجد".

وأكد أن أمير الكويت "خص بالشكر من يقفون في الصفوف الأمامية مقدمين أقصى التضحيات"، مشيرا إلى أن "صاحب السمو أمر بأن تقدم إلى هؤلاء العاملين مظاهر التكريم المعنوي والمادي تقديرا لجهودهم".