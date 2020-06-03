الأمين العام للأمم المتحدة ينشر مقطع فيديو يوضح الأزمة الإنسانية في اليمن... فيديو

ألقى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في أول مؤتمر "افتراضي" للمانحين من أجل اليمن، كلمة جدد فيها الدعوة إلى وقف إطلاق النار مشيرا إلى أنه لا يوجد وقت لتضييعه في اليمن.

وقال غوتيريش: "نحن في سباق مع الزمن، تشير التقارير إلى أن معدل الوفيات الناجمة عن كوفيد-19 في عدن هي من بين الأعلى في العالم، وهذه إشارة واحدة فقط إلى ما ينتظرنا إذا لم نتحرك الآن"، بحسب ما ذكر الموقع الرسمي للأمم المتحدة.

4 out of every 5 people in Yemen need lifesaving aid in what is the world’s largest humanitarian crisis.



Ending the war is the only solution.



Yemenis desperately need peace.https://t.co/vBWGH3MqFs pic.twitter.com/4FDZpHUsTF — António Guterres (@antonioguterres) June 2, 2020

​ونشر غوتيريش تغريدة عبر حسابه الشخصي على "تويتر" أوضح فيها أن كل 4 من أصل 5 أشخاص في اليمن يحتاجون إلى مساعدة لإنقاذ حياتهم في أكبر أزمة إنسانية في العالم.

وأشار السيّد غوتيريش إلى أن إنهاء الحرب هو السبيل الوحيد لمعالجة الأزمات الصحية والإنسانية والتنمية البشرية في اليمن، موضحا أن عدد الضحايا المدنيين يرتفع كل شهر هذا العام، مع مقتل أو جرح أكثر من 500 شخص منذ كانون الثاني/ يناير.

وأضاف: "أجدد دعوتي جميع الأطراف إلى العمل مع المبعوث الخاص والاتفاق على المقترح الأممي للتوصل إلى وقف إطلاق نار في عموم البلاد وتحقيق تقدم على الصعيدين الاقتصادي والإنساني لرفع المعاناة وبناء الثقة واستئناف عملية سياسية شاملة بقيادة اليمنيين".

وتعهدت الدول المانحة خلال المؤتمر بتقديم 1.35 مليار دولار لمساعدة الوكالات الإنسانية على الاستمرار بتقديم الخدمات الأساسية والطارئة بما فيها تمويل برامج احتواء كوفيد-19.