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    أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثان

    12 ابنا وحلم ضائع ومفاجأة صدمته وغيرت حياته... معلومات عن أمير قطر في عيد ميلاده الـ40

    © AFP 2020 / PATRICK BAZ
    العالم العربي
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    مع احتفال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، بعيد ميلاده الأربعين تفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، بهذه المناسبة.

    أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
    © REUTERS / Gonzalo Fuentes
    شاهد.. أمير قطر بين أجهزة التنفس الصناعي
    ولد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في الـ3 من يونيو/ حزيران عام 1980، في مدينة الدوحة، وفيها نشأ وتلقى تعليمه الابتدائي والإعدادي، ثم التحق بمدرسة "شيربورن" في المملكة المتحدة وحصل على الشهادة الثانوية عام 1997.

    أكمل الأمير تعليمه العالي بالمملكة المتحدة حيث التحق بأكاديمية "ساند هيرست" العسكرية الملكية وتخرج منها عام 1998. وبعد تخرجه التحق بالقوات المسلحة القطرية لتلتقي الدراسة الأكاديمية العسكرية بالتجربة العملية والميدانية.

    في 5 أغسطس/ آب 2003 عُيّن وليا للعهد ونائبا للقائد العام للقوات المسلحة. وأثناء ولايته للعهد ترأس عددا من الأجهزة والمجالس العليا في عدة مجالات، وكان من أبرز ما أشرف عليه "حينها" انطلاقة اليوم الوطني للدولة؛ وذلك لإيمانه بأهمية معرفة الأجيال الصاعدة لتاريخ قطر وسيرة الأجداد المؤسسين وقيمهم الخالدة؛ لتمثلها وتحافظ عليها وتتغنى بها، حسب تقرير لـ"سي إن إن".

    تولى الشيخ تميم بن حمد الحكم بقطر في 25 يونيو/ حزيران عام 2013 بعد تنازل والده الشيخ حمد بن خليفة عن الحكم، وبتوليه مقاليد الحكم أصبح رئيس الدولة والقائد الأعلى للقوات المسلحة، إضافة إلى رئاسته للمجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار، واللجنة العليا للمشاريع والإرث، ومجلس الأمن الوطني.

    يقول الأمير تميم بن حمد عن قصة ولاية العهد في حوار مع برنامج 60 دقيقة الأمريكي في عام 2017، عند اصطحابه فريق البرنامج إلى المدرسة الإنجليزية التي تلقى فيها تعليمه، إنه لم يكن يتوقع أن يكون الأمير، فهو لم يكن في صف ولاية العهد.

    ولفت إلى إنه عندما كان مراهقاً كان طموحه أن يصبح "بوريس بيكر العربي"، ولكن عندما تبددت أحلامه في بطولة التنس، إلى أن أخبره ولي العهد السابق جاسم بن حمد ذات ليلة أنه يمثل الاختيار الأنسب لولاية العهد، وأنه الأنسب للمنصب منه.

    وقال الأمير إنه صعق يومها ولم يصدق ما قاله أخوه. وضحك مقدم البرنامج وقال له: "ربما تكون قد فكرت لأول مرة أنك قد تصبح الأمير أيضاً".

    من هوايات الشيخ تميم رياضة التنس والصيد بالصقور والرياضة المرتبطة بالتراث القطري والعربي الأصيل، وبالإضافة إلى اللغة العربية، يجيد الأمير اللغتين الإنجليزية والفرنسية، وللشيخ تميم 12 من الأبناء، وفقا لما هو مذكور بموقع الديوان الأميري القطري.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    قطر, تميم المجد, تميم, أمير قطر
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