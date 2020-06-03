تركيا ترسل مساعدات طبية إلى السودان لمواجهة كورونا

تعتزم تركيا إرسال حزمة من المساعدات الطبية تحتوي على أجهزة تنفس صناعي، ومستلزمات طبية أخرى عديدة إلى السودان، لمساعدته في احتواء تفشي وباء "كوفيد-19".

الخرطوم - سبوتنيك. وقالت وزيرة الخارجية السودانية، أسماء محمد عبد الله، إنها تلقت اتصالا هاتفيا من نظيرها التركي، مولود تشاووش أوغلو، الذي أكد أن "تركيا تعتزم تقديم حزمة مساعدات تركية للسودان تتضمن أجهزة تنفسٍ صناعي ومستلزماتٍ طبيةٍ أخرى عديدة للمساعدة في جهود الحكومة السودانية لاحتواء هذه الجائحة والتغلب عليها".

وأوضح تشاووش أوغلو أن "المساعدات ستصل بطائرةٍ من الخطوط التركية وأن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات حتى تصل السودان في أقرب وقت".

وأكد الوزيران السوداني والتركي على "أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة جائحة كورونا، وضرورة التضامن بين كافة مكونات المجتمع الدولي لاحتواء الجائحة ومواجهة الآثار السياسية والاقتصادية والاجتماعية المترتبة عليه".

فيما أكد وزير الدولة للخارجية السودانية، عمر قمر الدين، اليوم الأربعاء، أن دول الاتحاد الأوروبي، ستقدم دعما للسودان لمواجهة وباء كورونا المستجد، مشيرا إلى أن أول طائرة للمساعدات الأوروبية للبلاد ستصل في العاشر من يونيو/حزيران الحالي.

وجاء في بيان صحفي، لوزارة الخارجية السودانية، أن" وزير الدولة بالخارجية، عمر قمر الدين، اتصل اليوم الأربعاء، بسفراء الاتحاد الأوروبي، وفرنسا والسويد".

وأشار سفير الاتحاد الأوروبي إلى أن "الاتحاد، بصدد تسيير جسر جوي، لتقديم الدعم والمساندة للحكومة الانتقالية في جهودها، لمكافحة جائحة كورونا"، مضيفا أن "فرنسا والسويد ستقومان بتنسيق وتسهيل عملية الجسر الجوي، لافتا إلى أن" الطائرة الأولى من المتوقع، أن تصل يوم 10 يونيو محملة بـ 92 طناً من المعدات الطبية".

وأعلنت وزارة الصحة الاتحادية يوم أمس (الثلاثاء)، أن إجمالي المصابين بفيروس كورونا المستجد يبلغ 5310، فيما يبلغ عدد الوفيات 309، بزيادة 9 وفيات جديدة.