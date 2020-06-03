تسجيل
15:34 GMT03 يونيو/ حزيران 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    فيروس كورونا في السودان

    تركيا ترسل مساعدات طبية إلى السودان لمواجهة كورونا

    © AFP 2020 / ALEX MCBRIDE
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104501/17/1045011720_0:0:3072:1728_1200x675_80_0_0_f1435159be78a783c18b0ff95a53b2b7.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202006031045609744-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7/

    تعتزم تركيا إرسال حزمة من المساعدات الطبية تحتوي على أجهزة تنفس صناعي، ومستلزمات طبية أخرى عديدة إلى السودان، لمساعدته في احتواء تفشي وباء "كوفيد-19".

    الخرطوم - سبوتنيك. وقالت وزيرة الخارجية السودانية، أسماء محمد عبد الله، إنها تلقت اتصالا هاتفيا من نظيرها التركي، مولود تشاووش أوغلو، الذي أكد أن "تركيا تعتزم تقديم حزمة مساعدات تركية للسودان تتضمن أجهزة تنفسٍ صناعي ومستلزماتٍ طبيةٍ أخرى عديدة للمساعدة في جهود الحكومة السودانية لاحتواء هذه الجائحة والتغلب عليها".

     افتتاح المطاعم مع الحفاظ على قاعدة التباعد الاجتماعي منعا للإصابة بفيروس كورونا - رانستار، السويد 11 مايو 2020
    © REUTERS / Linda Karlsson/Handout
    مات الكثير... صاحب استراتيجية مواجهة كورونا دون إغلاق يعترف بفشلها

    وأوضح تشاووش أوغلو أن "المساعدات ستصل بطائرةٍ من الخطوط التركية وأن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات حتى تصل السودان في أقرب وقت".

    وأكد الوزيران السوداني والتركي على "أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة جائحة كورونا، وضرورة التضامن بين كافة مكونات المجتمع الدولي لاحتواء الجائحة ومواجهة الآثار السياسية والاقتصادية والاجتماعية المترتبة عليه".

    فيما أكد وزير الدولة للخارجية السودانية، عمر قمر الدين، اليوم الأربعاء، أن دول الاتحاد الأوروبي، ستقدم دعما للسودان لمواجهة وباء كورونا المستجد، مشيرا إلى أن أول طائرة للمساعدات الأوروبية للبلاد ستصل في العاشر من يونيو/حزيران الحالي.

    وجاء في بيان صحفي، لوزارة الخارجية السودانية، أن" وزير الدولة بالخارجية، عمر قمر الدين، اتصل اليوم الأربعاء، بسفراء الاتحاد الأوروبي، وفرنسا والسويد".

    وأشار سفير الاتحاد الأوروبي إلى أن "الاتحاد، بصدد تسيير جسر جوي، لتقديم الدعم والمساندة للحكومة الانتقالية في جهودها، لمكافحة جائحة كورونا"، مضيفا أن "فرنسا والسويد ستقومان بتنسيق وتسهيل عملية الجسر الجوي، لافتا إلى أن" الطائرة الأولى من المتوقع، أن تصل يوم 10 يونيو محملة بـ 92 طناً من المعدات الطبية".

    وأعلنت وزارة الصحة الاتحادية يوم أمس (الثلاثاء)، أن إجمالي المصابين بفيروس كورونا المستجد يبلغ 5310، فيما يبلغ عدد الوفيات 309، بزيادة 9 وفيات جديدة.

    انظر أيضا:

    روسيا تطور عقارا على شكل "زبادي" لمحاربة "كورونا"
    رجل روسي يتفاجأ بقيود مكافحة كورونا عند استيقاظه من الغيبوبة
    ابتكار كمامة "كورونا" تتحول إلى سماد عضوي
    بعد ارتفاع حالات الشفاء من الفيروس… قطر تخفف إجراءات التعامل مع كورونا
    الكلمات الدلالية:
    منظمة الصحة العالمية, فيروس كورونا, السودان, تركيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    صورة بعنوان لحظة مشاركة، للمصور أودايان سانكر بال، ضمن القائمة القصيرة من مسابقة التصوير صورة الإنسانية لعام 2020
    القائمة القصيرة لمسابقة "صورة الإنسانية 2020"
    معايير مزدوجة... لماذا سكت العالم على مقتل إياد الحلاق؟
    معايير مزدوجة... لماذا سكت العالم على مقتل إياد الحلاق؟
    مقابر السفن العملاقة في الشرق الأوسط وجنوب آسيا
    مقابر السفن العملاقة في الشرق الأوسط وجنوب آسيا
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك