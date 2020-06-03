تفاصيل مبادرة جديدة تتعلق بالسجناء في السعودية... فيديو

كشف مسؤول في وزارة العدل السعودية، اليوم الأربعاء، تفاصيل مبادرة جديدة تتعلق بالسجناء.

قال المهندس ماجد الحميد، المشرف العام على محفظة القضاء في وزارة العدل، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "روتانا خليجية"، إن وزارة العدل، تقدم مبادرة مستقبلية جديدة في خدمات التقاضي عن بُعد؛ تخص تواصل السجناء مع الدوائر القضائية عن بعد.

وتابع، "السجناء يتواصلون حاليا مع المحكمة، أو الدوائر القضائية عن طريق السجون".

وأشار إلى "أن هناك مبادرة مستقبلية ضمن برنامج التحول الرقمي متخصصة باسم مبادرة السجناء؛ تستهدف تحقيق غرف متخصصة للسجناء تمكنهم من الدخول على كل الخدمات الخاصة بالسجناء".

وأوضح الحميد أن "الخدمات الخاصة بالسجناء، تشمل القضاء والتنسيق بين الوكالات والتنفيذ، وأن هذه المبادرة ستكون ضمن المشروع الأخير المرتبط بالتواصل مع الدوائر القضائية".