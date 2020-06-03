مجلس الأمن القومي الأمريكي: الحوثيون يستهدفون السعودية بطائرات إيرانية

وجه مجلس الأمن القومي الأمريكي اتهاما صريحا للحوثيين، بالاستمرار في مهاجمة السعودية بطائرات مسيرة إيرانية الصنع.

كما اتهم المجلس الأمريكي الحوثيين، بمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى أبناء الشعب اليمني.

وأعلنت الأمم المتحدة، نجاح مؤتمر مانحي اليمن الذي عقد في السعودية، في جمع 1.35 مليار دولار مساعدات إنسانية.

(2/2) Instead of heeding UN calls for a ceasefire, the Houthis are attacking Saudi Arabia with explosive UAVs provided by Iran. It is time for the Houthis to work toward a peaceful solution to end the conflict in Yemen. — NSC (@WHNSC) June 3, 2020

وتقدمت المفوضية الأوروبية سابقا بتمويل بلغت قيمته 70 مليون يورو في اليمن، حيث يهدد وباء كورونا بتفاقم إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وسيتم تخصيص ما يزيد عن 40 مليون يورو من هذه الحزمة، لمكافح تفشي الفيروس في البلاد.

ويقدم الاتحاد الأوروبي مساعدات حيوية مثل الغذاء والتغذية والمياه والمأوى ومستلزمات النظافة لملايين اليمنيين.