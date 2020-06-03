في ظل التعافي من كورونا... قرار حكومي إماراتي بشأن الموظفين

ضمن جهود العودة التدريجية للحياة في أعقاب أزمة كورونا، أعلنت الإمارات عن رفع نسبة حضور الموظفين الحكوميين إلى العمل إلى 50%.

أفادت صحيفة "البيان"، اليوم الأربعاء، بأن الحكومة الإماراتية قررت عودة الموظفين الحكومين إلى العمل بطاقة 50 %، وهم المتواجدون في مقار الوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية.

وأكدت الصحيفة أن الموعد الرسمي لعودة العمل بطاقة 50 % بداية من يوم الأحد المقبل، والموافق 7 يونيو/حزيران الجاري، مع الالتزام بالإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

يأتي القرار بعد أسبوع من عودة 30% من المجموع الإجمالي للموظفين في الجهات الاتحادية، الأسبوع الماضي بنجاح، وفي إطار الجهود لتعزيز استمرارية العمل الحكومي والعودة التدريجية للموظفين وتقديم الخدمات الحكومية لهم.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/ مارس الماضي، فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا (جائحة)، وحتى الآن، أصيب أكثر من 6.4 مليون شخص بالفيروس التاجي حول العالم مع ما يقرب من 380 ألف حالة وفاة، وفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية.