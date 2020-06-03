وزير الخارجية الفرنسي: مستقبل ليبيا يجب أن يحدده الليبيون وليس مصالح قوى خارجية

أكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أن مستقبل ليبيا يجب أن يحدده الليبيون وليس مصالح قوى خارجية.

وقال لودريان في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيطالي لويجي دي مايو، اليوم الأربعاء "علينا مواصلة جهود إعادة إنتاج النفط ووضع مسار داخلي بين الليبيين للانتقال السياسي وإيقاف التدخل الخارجي في ليبيا".

Le ministre @JY_LeDrian est à Rome, il visite le siège de la Protection Civile @DPCgov à Rome avec son homologue @luigidimaio et participe à une rencontre avec les acteurs de la gestion de la crise sanitaire de la #Covid_19 en Italie pic.twitter.com/9ZNIaOufjg — La France en Italie (@FranceenItalie) June 3, 2020

وفي رد على سؤال حول وجود خلاف في توجهات فرنسا وإيطاليا بشأن ليبيا، قال لودريان: "هناك تقارب في وجهات النظر، ومستقبل ليبيا لا يجب أن يكون مبنيا على مصالح القوى الخارجية، بل بين أيدي الليبيين".

في غضون ذلك، دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال لقائه بوفد عن حكومة الوفاق الليبية إلى وقف عاجل للأعمال القتالية في ليبيا.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان، اليوم الأربعاء "خلال محادثة مفصلة، تم تبادل وجهات النظر بشأن تطور الوضع في ليبيا وحولها. وفي الوقت نفسه، أكد الجانب الروسي أهمية الوقف المبكر للأعمال العدائية وتنظيم حوار شامل بمشاركة جميع القوى السياسية والحركات الاجتماعية الليبية الرائدة".