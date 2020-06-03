قوات الوفاق تعلن تحرير مطار طرابلس الدولي بشكل كامل

وبينا قال قنونو، مساء اليوم الأربعاء، إن قوات الوفاق سيطرت على مطار طرابلس بالكامل، نقلت "العربية الحدث" عن الجيش الليبي قوله إن المطار ما زال تحت السيطرة ولا صحة لأنباء اقتحامه.
ونشر المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب"، على حسابه في تويتر مجموعة من الصور التي تشير إلى دخول قواته مطار طرابلس وسيطرتها عليه.
#عملية_بركان_الغضب: صور من معركة #تحرير_المطار و السيطرة عليه #تحرير_المطار#عاصفة_السلام#العدوان_على_طرابلس#لن_نعود_للقيود#طرابلس #ليبيا pic.twitter.com/S94TWaTLZg— المركز الاعلامي لعملية بركان الغضب (@BurkanLy) June 3, 2020
وفي السياق نفسه، أعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان ديوجاريك، أن اللجنة العسكرية الليبية المشتركة بصيغة " 5 + 5 " استأنفت عملها اليوم الأربعاء.
#عملية_بركان_الغضب: صور من داخل مطار طرابلس العالمي بعد تحريره و بسط سيطرة الدولة عليه— المركز الاعلامي لعملية بركان الغضب (@BurkanLy) June 3, 2020
#تحرير_المطار#عاصفة_السلام#العدوان_على_طرابلس#لن_نعود_للقيود#طرابلس #ليبيا pic.twitter.com/Q4L9gJKoQy
وقال ديوجاريك، في مؤتمر صحفي، إن "اللجنة العسكرية المشتركة بصيغة (5 + 5) استأنفت عملها اليوم - كان هناك اجتماع برئاسة المبعوثة الأممية الخاصة إلى ليبيا بالإنابة، ستيفاني ويليامز. كان هذا الاجتماع بالطبع عبر تقنية الفيديو".
وأضاف ديوجاريك: "من المتوقع عقد اجتماع مماثل مع وفد حكومة الوفاق الوطني في الأيام المقبلة. وستستمر المفاوضات بشأن الاتفاق حول وقف إطلاق النار والترتيبات ذات الصلة".
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