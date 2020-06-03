السراج يخاطب الليبيين بعد تحرير مطار طرابلس ويدعو مقاتلي الجيش لرمي أسلحتهم

هنأ فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، الشعب الليبي بالانتصارات التي تحققت خلال الأسبوع الأخير، والتي توجت، اليوم الأربعاء، بتحرير مطار طرابلس الدولي.

وقال السراج للشعب الليبي، عبر قناة "فبراير"، مساء اليوم الأربعاء، إننا "نكرر النداء للشباب الليبيين الذين غرر بهم مجرم الحرب، وزج بهم في هذا العدوان الآثم على أهلهم وندعو كل الشباب المغرر بهم لرمي أسلحتهم وسيتلقون المعاملة الجيدة".

ودعا السراج النخب السياسية والمجتمعية والثقافية المدنية في كل أنحاء ليبيا شرقا وغربا وجنوبا إلى خلق مناخ ينبذ العنف والعسكرة، وينادي بالحوار وحرية الرأي والتعددية والدولة المدنية.

ودان فائز السراج بأشد العبارات تفخيخ أحياء طرابلس ومنازل المدنيين وزرع الألغام، في وقت أصدر توجيهاته لوزارتي الداخلية والدفاع بتوفير كل الإمكانيات لفرق إزالة الألغام ومخلفات الحرب.

ووجه فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، الدعوة للعائلات النازحة إلى عدم استعجال العودة لمنازلهم، إلى حين الانتهاء من تأمينها بشكل كامل.

جاءت تصريحات السراج على خلفية ما قاله المتحدث باسم قوات حكومة الوفاق الليبية، محمد قنونو، من أن قواته تمكنت من "تحرير مطار طرابلس الدولي جنوبي العاصمة بشكل كامل".

وبينما قال قنونو، اليوم الأربعاء، إن قوات الوفاق سيطرت على مطار طرابلس بالكامل، نقلت "العربية الحدث" عن الجيش الليبي قوله إن المطار ما زال تحت السيطرة ولا صحة لأنباء اقتحامه.

ونشر المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب"، على حسابه في "تويتر" مجموعة من الصور التي تشير إلى دخول قواته مطار طرابلس وسيطرتها عليه.