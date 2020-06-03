تسجيل
21:06 GMT03 يونيو/ حزيران 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    كارثة إنسانية في اليمن

    أطفال اليمن... الأكثر موتا وبؤسا في العالم

    © AP Photo / Hani Mohammed
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    Sputnik
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202006031045612289-%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%AA%D8%A7-%D9%88%D8%A8%D8%A4%D8%B3%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/

    تتحدث الكثير من التقارير الدولية عن كارثة إنسانية غير مسبوقة يعيشها اليمن، وبشكل خاص الأطفال سواء من هم في الشمال أو في الجنوب، بعد أكثر من خمس سنوات من الحرب المدمرة.

    ويرى مراقبون أن الطفل اليمني يعاني من أزمات عديدة منها سوء التغذية والتعليم والصحة والحق في الحياة والعيش في أمان والاستقرار مقارنة بأطفال العالم، علاوة على عدم وصول المساعدات الأممية والدولية نتيجة الفساد أو المصاريف التشغيلية والإدارية للمنظمات التي تقوم على تلك المشاريع...الأمر الذي فاقم الأزمات ويهدد بأكبر كارثة إنسانية في العصر الحديث.

     تجنيد الأطفال

    قال الدكتور محمد عسكر وزير حقوق الإنسان في حكومة الرئيس هادي، إن ثلاث مشكلات تواجه أطفال اليمن تقريبا، أولها، هي تجنيد الأطفال، وهذا ما يسبب فقدان حياة وإصابة الآلاف منهم؛ والمشكلة الثانية، هي الألغام التي أودت بحياة الٱلاف من الأطفال والنساء؛ أما المشكلة الثالثة والأخطر على هؤلاء والتي تتسبب في النسبة الأكبر من الوفيات بين أطفال اليمن فهي الأوبئة، وخصوصا وباء الكوليرا الذي انتشر بشكل كبير العام الماضي وخلف الآلاف من الضحايا بين الأطفال.

    وأضاف وزير حقوق الإنسان اليمني لـ"سبوتنيك"، أن الكوليرا توطنت باليمن خصوصا بعد موسم هطول الأمطار التي بدأت من حوالي شهر وتستمر حتى الأشهر الثلاثة المقبلة.

    أزمة نقص المياه في اليمن
    © Sputnik . Стрингер
    السعودية تعلن المساهمة بـ500 مليون دولار في خطة الاستجابة الإنسانية لليمن
    وأوضح عسكر أن هناك عددا من الدول والمنظمات تقدم المساعدات الإنسانية من أجل الأطفال في اليمن ومن  أبرز الداعمين، منظمة الصحة العالمية ومركز الملك سلمان والهلال الأحمر الإماراتي وهيئة الإغاثة الكويتية وغيرها من الدول والمؤسسات.

    أدوات الموت

    من جانبه قال الدكتور ماجد عويس، رئيس مؤسسة "إنقاذ" للتنمية الإنسانية،
    إن تدهور الوضع الصحي بشكل عام في اليمن جاء بسبب المعارك التي تشهدها البلاد منذ نحو خمس سنوات، ولا يزال الأطفال اليمنيون شمالا وجنوبا يعانون من تفشي الأمراض والأوبئة، كوباء الكوليرا والملاريا وحمى الضنك وغيرها، نظرا لإعاقة "المليشيات الحوثية" وصول الخدمات الصحية إليهم نتيجة لاستمرار الحرب الظالمة على الضالع وغيرها من المحافظات الجنوبية والتي هي تحت سلطة الشرعية، والتي تسببت هي الأخرى في ما وصلت إليه البلاد من وأوبئة وكوارث صحية.

    الأكثر تضررا

    وأضاف رئيس مؤسسة "إنقاذ" للتنمية الإنسانية لـ"سبوتنيك"، لا تزال عدن والضالع وغيرها من المحافظات تعاني من تردي الأوضاع الإنسانية وانتشار الأوبئة والأمراض، ومنها حاليا تفشي جائحة كورونا التي انتشرت بالمحافظات الجنوبية بشكل مقلق جدا، وكما قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال مؤتمر صحفي له الخميس الماضي،  إن اليمن "أكثر دول العالم ضعفا في مواجهة فيروس كورونا"، وذكر غوتيريس، أن "نسبة الوفيات من إجمالي المصابين بكورونا في اليمن تصل لأكثر من 17 بالمئة وهذه أكبر نسبة وفيات على مستوى العالم بأسره"، والأطفال هم أكثر الفئات تضررا بالحميات وأمراض والإسهالات وسوء التغذية، أيضا هناك إنتشارا كبيرا وباء حمى الضنك النزفية في عدة محافظات وأشدها عدن ولحج والضالع.

    وتابع عويس، بالنسبة للضالع تعاني من انتشار كبير لوباء حمى الضنك الذي أودى بحياة بعض السكان وإصابة الآلاف  أغلبهم من الأطفال، بالإضافة إلى مرض الشيكونغونيا والكورونا، حيث سجلت المحافظة 25 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، منها 14 حالة مؤكده بالفحص PCR  ناهيك عن الوفيات في القرى والمديريات البعيدة والتي لم تتمكن من الوصول إلى مركز العزل الوحيد بمحافظة الضالع.

     وأشار رئيس مؤسسة إنقاذ للتنمية الإنسانية،إلى أن هناك عدة محافظات أخرى أبرزها محافظة الحديدة "غربي البلاد" تشهد انتشارا للمرض نفسه الذي قتل العشرات في مديرية الجراحي وحدها، والسلطات الصحية في محافظة الضالع تواصل القيام بحملات التوعية والرش الضبابي لمكافحة انتشار حمى الضنك، بالإضافة إلى الحملات التوعوية حول الأمراض الحمية ومن ضمنها فيروس كورونا المستجد.

    أمراض فتاكة

    وأوضح عويس أن مؤسسة إنقاذ للتنمية الإنسانية بالضالع تعمل جاهدة على نشر الوعي والتثقيف الصحي وتغيير السلوكيات الخاطئة التي تؤدي إلى تشكل بؤر يتكاثر فيها البعوض الناقل، مشيراً إلى أن الطوارئ الصحية التي أعلن عنها تشمل عدة محافظات منها عدن، ولحج، وأبين، وحضرموت، شبوة، الضالع  من خلال مكافحة الأوبئة ونواقل الأمراض، حيث أن الملاريا والضنك، أمراض تنتقل عبر البعوض الذي يتكاثر في تجمعات المياه الراكدة والمناطق المتضررة من الحروب انتشر فيها المرض أخيراً لهذا السبب، وأيضا نتيجة لتراكم المخلفات والنفايات بشوارع المحافظة وانفجار مياه المجاري بالشوارع، وعلى الرغم من انتشار وباء حمى الضنك في محافظة عدن و الضالع  إلا أن الفيروس الأشد خطورة "كورونا المستجد" يغزو المحافظات ولا علاقة له بالأمراض الأخرى المنتشرة في المدين، ويرتبط انتشار هذه الأوبئة بتكدس القمامة وانعدام النظافة، فضلا عن دخول فصل الصيف الذي تشتد فيه درجة الحرارة والأمطار والسيول.

    وأشار رئيس مؤسسة إنقاذ للتنمية الإنسانية، إلى أن يواجه منذ بداية جائحة الحمى إلى اليوم مئات بل الآلاف من حالات الحمى الفيروسية في أكثر من مستشفى، خمسة في المئة منها فقط ثبت أنها حمى الضنك، ما يعني أن خمسة وتسعين في المئة من الحالات لاعلاقة لها بحمى الضنك، وتكثف الجهات المختصة خدماتها الصحية بما في ذلك جانب التوعية في أوساط الأسر عن طريق فرق إرشادية وعبر وسائل الإعلام المحلية المختلفة، ذات المشكلة تتكرر لتشمل محافظات يمنية أخرى بحالات مرضية لا تقل خطورة عن الحمى الفيروسية.

    وفاة 100 ألف طفل سنويا

     وتابع عويس، بحسب إحصائيات وزارة الصحة في المناطق الجنوبية، أكثر من 100 ألف طفل يموتون سنويا نتيجة بعض الأمراض الفتاكة خاصة سوء التغذية والاسهالات، بالإضافة إلى الحميات، وأكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" أن اليمن لا يزال ضمن أسوأ البلدان للأطفال في العالم، وأن استمرار النزاع الدامي وما ترتب عنه من أزمة اقتصادية وضع أنظمة الخدمات الاجتماعية الأساسية في عموم البلاد على حافة الانهيار ستنجم عن ذلك عواقب بعيدة المدى على الأطفال.

    وأعرب عويس عن قلق مؤسسة إنقاذ إزاء ورود تقارير عن آلاف الإصابات بحمى الضنك وبقية الأمراض الحمية في اليمن الذي يشهد حربا مدمّرة وتفشي الجائحة كورونا كوفيد-19.

    إحصائيات مفزعة

    وعلى الجانب الآخر قالت نهى جحاف المدير التنفيذي لمنظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل بصنعاء، إن الإحصاءات التي تم رصدها طوال السنوات الخمس الماضية وحتى يونيو/ حزيران 2020، تؤكد مقتل 3766، وإصابة 3995 نتيجة لقصف طائرات التحالف.

    تعقيم الشوارع في صنعاء لمنع انتشار فيروس كورونا، اليمن 28 أبريل 2020
    © REUTERS / KHALED ABDULLAH
    فاو: اليمن قد يواجه "كارثة" غذائية مع استمرار الجائحة
    وأضافت المدير التنفيذي لـ"سبوتنيك"، 2 مليون ومائتين ألف شخص أصيبوا بوباء الكوليرا توفي منهم 3750 مصاب ومصابة، بينهم أطفال بنسبة 32 ٪؜ ، كما سجلت وزارة الصحة اليمنية إصابة ٣٤٥٢٠ بالحصبة توفيت منها 273 حالة يمثل الأطفال 65 ٪؜ منها، وسجلت أيضا 4500 حالة إصابة بالدفتريا  توفي منها ٢٥٣ حالة منها 16 في المئة من الأطفال دون سن الخامسة، كما تضاعفت خلال السنوات الأخيرة أعداد المواليد المشوهين خلقيا و حالات الوفاة، منها في بعض المناطق التي نالت القصف من قبل التحالف على المدن التاليه "صنعاء ، صعده ، الحديدة، عمران،حجه ، تعز"، كما ارتفعت حالات العيوب  الولادية  الحية بنسبة ٥٩٪؜، كما توفي ٤٢ ألف مريض نتيجة الحصار يشكل الأطفال نسبة 30 في المئة منهم، هذا علاوة على أن هناك أكثر من 500 ألف طفل تحت خط الموت نتيجة سوء التغذية الحاد.

     لا طفولة في اليمن

    وحول الوضع الذي يعيشه أطفال اليمن مقارنة بأقرانهم في دول العالم قالت جحاف، منظومة حقوق الإنسان بشكل عام  تتركز في حق البقاء" أي العيش"  و من أهم حقوق الإنسان أن يمتلك حقه في الحيا، وتبينا  حقيقة تلك المنظومة العالمية بعدما بدأت الحرب، وتبينا أن تلك المنظومة لا تعطي الحق في الحياة للمواطن اليمني، ونخص هنا بالتحديد الطفولة اليمنية والتي تم انتهاكها من عدة جوانب من حيث الأمان وانتهاك الحياة بين لحظة وأخرى، كما انتهك حقه في العيش بين أفراد أسرته، الكثير من الأطفال اليمنيين نجو من عمليات القصف وأصبحوا بدون أسرة "أب ،أم،أخوة" بعد أن قتلتهم الطائرات في لحظات.

    وتابعت المدير التنفيذي، هناك أيضا انتهاكات في حقوق الطفل من حيث التغذية والتعليم والعلاج، علاوة على حاجته للدعم النفسي جراء ما حدث من أصوات مرعبه وقصف الطيران الذي لا يتوقف، فابنتي ذات الست سنوات عندما تسمع طائرات الأمم المتحدة تصل صنعاء تهرول الى حظني كي تشعر بالأمان، فكم من أطفال لديهم نفس الهاجس حتى من الطائرات المدنية، وعندما نشاهد مواقع التواصل الاجتماعي والمحطات الإعلامية لأطفال العالم كيف يمارسون حياتهم الطبيعية والترفيهية والتعليمية، نتسائل لماذا لا يحق لأبنائنا أن يعيشوا مثل هؤلاء حياة مستقرة وآمنة.

    أين تذهب المساعدات

    وأوضحت حجاف مجددا لم نلمس الدور الإنساني للأمم المتحدة والذي نقرأه في وسائل الإعلام ولا نراه على الأرض إلى يومنا هذا ومنذ أكثر من 5 سنوات بالشكل الذي يتحدثون عنه، وأبرز دليل على ما نقول هو فشل الأمم المتحدة في فتح مطار صنعاء للأمور الإنسانية، وأغلب المعونات التي تم تقديمها عبر مشاريعهم جزء بسيط جدا يذهب لأبناء الشعب، والباقي يذهب في دورات تدريبية توعوية ليس لها أولوية لهذه المرحلة، وتكون النسبة المالية من تلك المنح والمساعدات الإنسانية  الملحة قليلة جدا مقارنة مع مصاريف المنظمات الدولية والميزانية التشغيلية لديها، ما يعني أن الأموال التي تهبها الدول هي معونات إنسانية  يذهب منها فتات إلى

    تعقيم الشوارع في صنعاء لمنع انتشار فيروس كورونا، اليمن 28 أبريل 2020
    © REUTERS / KHALED ABDULLAH
    فاو: اليمن قد يواجه "كارثة" غذائية مع استمرار الجائحة
    المشاريع الإنسانية، اليمن لا تحتاج إلى معونات الأمم المتحدة فعلا، اوقفوا العدوان و فكوا الحصار والباقي على الشعب اليمني في إعانة ومساعدة نفسه.

    الفساد الحكومي

    وفي نفس السياق قال الدكتور علي البحر الأكاديمي اليمني، المساعدات الدولية والإنسانية نسمع عنها لكن لم نلمسها، والسبب من وجهة نظري هو التلاعب الواضح بتلك المساعدات بل وتخصيص الجزء الأكبر منها كنفقات إدارية ورواتب الموظفين وإيجار وسائل النقل، وايجار المكاتب وتأثيثها وهلم جرا من النفقات الطائلة التي تذهب بعيدا عن المجال المخصص لها من قبل المنظمات والهيئات الإنسانية الإقليمية والدولية.

    وأضاف الأكاديمي اليمني لـ"سبوتنيك" أما بخصوص المساعدات التي تسلم مباشرة للجهات الحكومية ممثلة بوزارة الصحة، فهذه المساعدات حدث ولا حرج فهي تذهب أدراج الرياح، حيث توزع على المسئولين وترفع فيها تقارير وهمية لغياب الضمير الحي وانعدام الرقابة والمحاسبة.

    ويشهد اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، بحسب الأمم المتحدة، إذ تقول إن ما يقرب من 80% من إجمالي السكان -أي 24.1 مليون إنسان- بحاجة إلى نوع من أنواع المساعدات الإنسانية.

    وتقود السعودية، منذ 26 مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، التي سيطرت عليها جماعة أنصار الله "الحوثيين" أواخر عام 2014.

    انظر أيضا:

    اليمن.. وفاة قيادي في المجلس السياسي الأعلى للحوثيين بكورونا
    أطفال اليمن بين الموت السريع قتلا بسبب الحرب والبطيء جوعا ومرضا
    الكلمات الدلالية:
    الحرب, كارثة إنسانية, مأساة, اليمن
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    صورة بعنوان لحظة مشاركة، للمصور أودايان سانكر بال، ضمن القائمة القصيرة من مسابقة التصوير صورة الإنسانية لعام 2020
    القائمة القصيرة لمسابقة "صورة الإنسانية 2020"
    معايير مزدوجة... لماذا سكت العالم على مقتل إياد الحلاق؟
    معايير مزدوجة... لماذا سكت العالم على مقتل إياد الحلاق؟
    إنفوجراف.. أبرز محطات النزاع بين الهند والصين
    صراع الفيل والتنين الذي لا ينتهي
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك