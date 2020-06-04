السفارة الروسية بدمشق: سوريا تبدأ استخدام طائرات "ميغ-29"

أكدت السفارة الروسية في سوريا، مساء الأربعاء، أن الجيش السوري تسلم الدفعة الثانية من طائرات ميغ-29 المحدثة.

وأشارت السفارة الروسية بدمشق، في تغريدة على موقع تويتر إلى أن السوريين بدؤوا بالفعل في استخدام الطائرات الروسية، وفقا لوكالة ريا نوفوستي.

كان مصدر عسكري سوري قال في وقت سابق، إنه في إطار التعاون العسكري والفني بين الجمهورية العربية السورية وروسيا الاتحادية، وضمن احتفال خاص أقيم في قاعدة حميميم، قام الجانب الروسي بتسليم الدفعة التالية من الطائرات الحربية الروسية المتطورة والمحدثة من طراز "ميغ-29" إلى الجيش العربي السوري".

#SYRIA | Syrian Arab Army received the second batch of advanced MiG-29 fighter jets from #Russia - in the framework of military & technical cooperation between our countries. Syrian already begin to carry out missions on those planes | https://t.co/APPLjGzRAU | #SAA #روسيا #سوريا pic.twitter.com/QJOmyqO2WS — Russian Embassy, Syria (@RusEmbSyria) June 3, 2020

وأضاف المصدر أن "الطائرات التي تعد أكثر فعالية من جيلها السابق، نفذت تحليقها من قاعدة حميميم إلى مناطق تمركزها في المطارات العسكرية السورية"، وفقا لوكالة أنباء "سانا".

كما أوضح أنه "اعتبارا من أول يونيو/حزيران الحالي يبدأ الطيارون السوريون تنفيذ المناوبات المقررة بهذه الطائرات في الأجواء السورية".