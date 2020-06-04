"ريتويت الفرس والترك"... أمير سعودي يغرد في ذكرى "الأزمة الخليجية"

علق الأمير السعودي، عبد الرحمن بن مساعد، على وصف "جزيرة الريتويت" يطلقه بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على دولة مملكة البحرين باعتبار أنها تعيد تبني مواقف المملكة العربية السعودية.

وقال الأمير السعودي، في تغريدة عبر صفحته على "تويتر": "يقولون متوهمين أنهم يسيؤون للبحرين أنها (ريتويت) للسعودية أي أنها تعيد تبني مواقف السعودية .. البحرين أرض الكرم والوفاء والطيب والتاريخ والعز والعراقة وإن كانت تعيد تبني مواقف السعودية فالسعودية كذلك تعيد تبني مواقف البحرين.. الله لا يفرقنا ولا يجعلنا نكون ريتويت للفرس والترك".

— عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز (@abdulrahman) June 4, 2020

يشار إلى أن هذا المصطلح برز خلال الأزمة الخليجية بين قطر من جهة، وكل من المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين من جهة أخرى والتي تنهي عامها الثالث، يوم غد الجمعة، 5 يونيو/ حزيران 2020.