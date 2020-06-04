حكومة الوفاق الليبية تسيطر على كامل الحدود الإدارية لطرابلس والمطار الدولي

أعلنت حكومة الوفاق الليبية، اليوم الخميس، سيطرتها على كامل الحدود الإدارية للعاصمة طرابلس بما فيها مطار طرابلس الدولي.

وقال الناطق الرسمي باسم قوات حكومة الوفاق الليبية، العقيد الطيار محمد قنونو، في بيان له اليوم، إن قوات حكومة الوفاق الليبية تسيطر على كامل الحدود الإدارية للعاصمة طرابلس.

يتبع ...