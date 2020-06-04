جدل حول تغريدة تركية أطلقت وصفا "غير مسبوق" على القطريين

أطلق الإعلامي التركي علي كيسكن، وصفا "غير مسبوق" على القطريين، خلال تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر".

وأثارت تغريدة الإعلامي التركي جدلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعدما وصف القطريين بأنهم "أحفاد العثمانيين الحقيقيين".

وقال إن "قطر هي أذكى وأكثر الدول ودية في الشرق الأوسط. وهي تقدم الدعم المالي لتنمية البلدان الإسلامية. شعب قطر هم أحفاد الإمبراطورية العثمانية الحقيقيين. تركيا لن تترككم لوحدكم بتاتا".

— Ali Keskin (@alikeskin_tr) June 3, 2020

وكتب أحد النشطاء القطريين مؤكدا افتخاره بأن يكون من نسل الإمبراطويرة العثمانية، ومعبرا أيضا عن اعتزازه بالأخوة مع الشعب التركي.

فيما قال أحد النشطاء: "لنا حق في مقاطعة قطر لأنها ليست عربية خليجية وكل أعمالها تدل على أنهم من النسل المستعمر العثماني".

— (MBS)Alsharif ahmd alamir (@abuanas780) June 4, 2020

يشار إلى أن الأزمة الخليجية بين قطر من جهة، وكل من المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين من جهة أخرى تنهي عامها الثالث، يوم غد الجمعة، 5 يونيو/ حزيران 2020.