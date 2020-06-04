تحرك عاجل في السعودية بعد فيديو صادم لرضيع

أعلنت هيئة حقوق الإنسان في السعودية اتخاذ حزمة من التدابير، بعد تداول مقطع مصور لرجل يطعم رضيعا الرمال.

وظهر في المقطع المتداول، ونشرته قناة "الإخبارية" السعودية، شخص وهو يطعم طفلا رضيعا الرمل، بعد دفن نصف جسده في الرمال.

فيديو | هيئة حقوق الإنسان: التحقيق في محتوى ينتهك حقوق الأطفال ويعرض حياتهم وسلوكياتهم للخطر#الإخبارية pic.twitter.com/9TzGeONnlR — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 3, 2020

​وقالت الهيئة، بحسب "الإخبارية"، أمس الأربعاء، إنه تم "اتخاذ حزمة من التدابير العاجلة ضد محتوى منشور في بعض مواقع التواصل الاجتماعي ينتهك حقوق الأطفال ويعرض حياتهم وسلوكياتهم للخطر".

وأوضحت الهيئة بأن "هذه التدابير تأتي بالتنسيق مع جهات الاختصاص".

وأكدت أن "حماية حقوق الطفل مسؤولية الجميع".