جنرال إسرائيلي سابق: "حزب الله" حقق إنجازا كبيرا دون إطلاق صاروخ واحد

وأكدت صحيفة "معاريف" العبرية، مساء أمس الأربعاء، أن الجنرال في الاحتياط، غيرشون هكوهين، أن حزب الله تمكن من جعل خبراء الأمن الإسرائيليين يوصون صانعي القرار بتجنب إجراءات "الضم" الخاصة بضم المستوطنات الإسرائيلية، بدعوى التركيز على الحزب اللبناني نفسه.

وأفادت الصحيفة العبرية على لسان الجنرال هكوهين أن الحزب اللبناني حقق إنجازا كبيرا دون إطلاق صاروخ واحد، حيث دفع الإسرائيليين إلى التفكير في قوته الاستراتيجية مقارنة بضم المستوطنات.

وأشار الجنرال هكوهين إلى أن تهديد الجبهة الشمالية يقيد حرية العمل الاستراتيجية لبلاده، ولن يكون قادرا على مواجهة انتفاضة فلسطينية جديدة بالتزامن مع وجود تهديدات في الجبهات الأخرى، مثل حزب الله اللبناني في الشمال، والجيش السوري الذي يعيد بناء قوته بشكل سريع للغاية، فضلا عن حركة حماس في الجنوب.