إعلامي كويتي ينتقد زميله عقب هجومه على مصر... ويؤكد: تلعب دورا في اقتصاد بلادنا... فيديو

هاجم الإعلامي الكويتي علي الفضالة، زميله ومواطنه نادر منصور، بسبب هجوم الأخير على مصر.

وقال الفضالة في فيديو عبر تويتر: "ما يحدث بين الكويت ومصر مجرد مشادات إعلامية متبادلة بين الطرفين، من الذي بدأ لا يهمني، وقد يغضب كلامي الكثيرون".

وتابع: "نادر منصور أنت تدعي الإعلام، أنت لست إعلاميا، وهاجمت مصر وقلت أننا دفعنا لها، هل تنتقد أم أنك تنتقم؟".

وتابع الفضالة: "هناك فرق بين الانتقاد والانتقام، أنا انتقدت أداء المصريين حين خرجوا في مظاهرات، وهذا حقي، أما أنت تنتقم بدون أن تغير القوانين؟ من الذي أعطاهم المنح؟ مجلس الأمة؟ خاطب الأعضاء واسألهم لماذا أعطوهم؟ اذهب لهم وغير قوانين التركيبة السكانية، اذهب لهم بدل أن تنتقم لتشفي غليلك".

مصر ما ادارك ما مصر pic.twitter.com/pM2x4PHIHz — علي الفضالة (@fadalh) June 3, 2020

وكشف الفضالة مدى أهمية مصر في الاقتصاد الكويتي، موضحا: "يوجد 1500 شركة كويتية داخل مصر، إيراداتها تعود للكويت، وحجم الاستثمارات داخل مصر بـ22 مليار سنويا، وهي إيرادات ثابتة للدولة، هل ستقوم بإعطائها أنت للدولة؟ لتنتقم رغم أن ثلاث أرباع المواطنين يعتمدون على المعاش".

ووجه الفضالة نصيحة لمنصور، مضيفا: "ضع القطار على السكة واعمل بشكل صحيح، وضع قوانين تمنع دولة الكويت بأن تتصرف بنقودها وتقوم بتوزيعها يمينا وشمالا، هنا لك حق فهل ستقوم الدولة بمنازعتك في حقك في معالجة التركيبة السكانية لديها، لن يمنعك أحد".

وأتم: "نحن دولة قانون، ضع قوانين تمنع هذه التصرفات، ولن تجد هذه التراشقات، مالذي استفدناه من هذه التراشقات، يفترض بنا معالجة القوانين وليس سب الدول".

يذكر إن كان الإعلامي نادر المنصور هاجم المصريين، في وقت سابق، قائلا: "تاريخهم وإنجازاتهم كذبة. الأمر الوحيد الذي صدقوا به أن عددهم 100 مليون، بلا جدوى، فهم غير قادرين على إطعام أنفسهم".