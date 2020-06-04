أول امرأة تشغل منصب السفير الإسرائيلي في مصر

وأكدت صحيفة "معاريف" العبرية أن تعيين أورون جاء بعد اتفاق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الخارجية غابي أشكنازي، وذلك خلفا للسفير دافيد جوفرين الذي شغل المنصب منذ عام 2016.

שר החוץ @Gabi_Ashkenazi סיכם היום עם רה"מ נתניהו להעלות לאישור הממשלה ביום א' הקרוב, את מינוייה של אמירה אורון לשגרירת ישראל במצרים.



ביולי בשנה שעבר סיים דוד גוברין את תפקידו ומאז אין שגריר לישראל בקהיר.



שה"ח גבי אשכנזי מייחס חשיבות עליונה לקשרים עם מצרים לאור האתגרים האזוריים. pic.twitter.com/Fr28fiYtC0 — שמעון ארן شمعون آران (@simonarann) June 2, 2020

وأوردت الصحيفة أن لجنة التعيينات بالخارجية الإسرائيلية سبق أن اختارت أورون لشغل المنصب نفسه، في أكتوبر/تشرين الأول 2018، لكن القرار لم يتم المصادقة عليه من قبل الحكومة، بعد ترشيح أكثر من شخصية للمنصب الدبلوماسي الرفيع، من بينهم أيوب قرا، وزير الاتصالات السابق.

وأفادت الصحيفة بأن أميرة أورون ستكون أول امرأة تشغل منصب سفير إسرائيل لدى مصر، وذلك منذ توقيع اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية في العام 1979، حيث سبق لها العمل في السفارة الإسرائيلية بالقاهرة من قبل، وتتحدث اللغة العربية.

وكانت أميرة أورون الذراع اليمنى للسفير الإسرائيلي السابق في القاهرة، وعلى دراية كاملة بكل أمورها وطريقة عملها، بالإضافة لإجادتها التامة للغة العربية، ودراستها المتعلقة بالدراسات الإسلامية والشرق أوسطية.