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    رئيس الحكومة الأردنية المكلف عمر الرزاز

    الحكومة الأردنية تعلن عودة نشاط غالبية القطاعات بدءا من السبت المقبل

    © REUTERS / MUHAMMAD HAMED
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    أعلنت الحكومة الأردنية، اليوم الخميس، بدء العمل بمصفوفة مراحل التعامل مع وباء كورونا والتي تقوم على فتح المساجد والكنائس والحضانات والمطاعم والمقاهي والأندية والفعاليات الرياضية (بدون جمهور).

    عمان – سبوتنيك. وأوضحت الحكومة أن عودة هذه الأنشطة ستتم مع الالتزام بالضوابط والقيود الصحيّة والوقائيّة، إلا أنه سيستمر إيقاف مجموعة محدّدة من القطاعات والأنشطة من بينها؛ المدارس ورياض الأطفال، الجامعات والكليات والمعاهد ومراكز التدريب والمراكز الثقافيّة ودور السينما.

    الشرطة الأردنية في الكرك
    © REUTERS / Muhammad Hamed
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    وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، اليوم خلال مؤتمر صحفي، بأنه "وفي ضوء إعلان دولة رئيس الوزراء بدء العمل بمصفوفة مراحل التعامل مع وباء كورونا، وبالاستناد إلى مؤشرات الخطر الصحي؛ إذ تمّ تسجيل أقل من عشر إصابات محلية يوميّاً على امتداد الأيام السبعة الماضية، سيدخل الأردن ابتداءً من يوم السبت الموافق للسادس من يونيو/ حزيران 2020 fhgulg  المستوى معتدل الخطورة".

    وأعلن العضايلة بناء على ما سبق "فتح المساجد والكنائس أمام المصلّين لأداء جميع الصلوات، مع الالتزام بضوابط وقيود التباعد والوقاية التي تحددها وزارة الصحة ووزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية ومجلس رؤساء الكنائس"، وبالإضافة لما سبق فتح الحضانات، مع الالتزام بالضوابط والقيود الصحيّة والوقائيّة، وكذلك فتح المطاعم والمقاهي (وفق ضوابط وقيود أيضاً)، وفتح الأندية والفعاليات الرياضية (بدون جمهور).

    وأضاف العضايلة بأنه سيتم فتح قطاع الفنادق والضيافة والذي يشمل الفنادق، والنُزُل، وفتح المواقع السياحيّة لغايات السياحة المحليّة، والسماح بالطيران الداخلي.

    وأشار العضايلة إلى أنه خلال هذه المرحلة؛ مرحلة "المستوى معتدل الخطورة" سيستمر إيقاف مجموعة محدّدة من القطاعات والأنشطة من بينها؛ المدارس ورياض الأطفال، الجامعات والكليات والمعاهد ومراكز التدريب والمراكز الثقافيّة ودور السينما.

    إلا أن العضايلة أشار إلى أنه لن يتمّ تنفيذ أيام حظر شامل، خلال هذه المرحلة، وأن الحركة ستكون مسموحة من الساعة السادسة صباحًا وحتى الثانية عشرة ليلاً يومياً للمواطنين. وستكون ساعات فتح وعمل المنشآت: من الساعة السادسة صباحاً حتى الحادية عشرة ليلاً يوميًا. مبيناً أنه وبالنسبة لصلاة الفجر في المساجد، والتي ستكون ضمن ساعات الحظر، فسيسمح للمصلين بالذهاب إلى المساجد سيراً على الأقدام.

    تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الأردنية أعلنت منذ يوم 14 آذار/ مارس الماضي، مجموعة إجراءات احترازية مشددة للحد من انتشار فيروس كورونا، كان من بينها تعطيل المدارس والجامعات وإغلاق الأماكن السياحية ووقف الصلاة في جميع مساجد المملكة وكنائسها. كما تعطيل جميع المؤسسات في الأردن إلا من تتطلب طبيعة عمله الخروج.

    وبدأ يوم 26 أيار/ مايو الماضي، دوام موظفي القطاع العامّ وفق الدليل الإرشادي الذي تمّ تعميمه على جميع الوزارات والدوائر والمؤسّسات الحكوميّة.

    وأعلن وزير الصناعة والتجارة الأردني، طارق الحموري، يوم الأحد 3 أيار/مايو، فتح جميع القطاعات الاقتصادية التي لم يكن قد سمح لها من قبل بالعمل.

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