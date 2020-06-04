صحيفة: منع سفر ابن مسؤول بارز في الكويت بتهم فساد

أصدرت السلطات الكويتية، اليوم الخميس، أمرا بمنع سفر المتهم الرئيسي في قضية "الصندوق الماليزي".

ونقلت صحيفة "سبق" الكويتية، عن مصدر مسؤول، قوله إن الجهات المعنية أصدرت قرارا بمنع سفر المتهم الرئيس في قضية شبهات الفساد التي تم كشفها أخيرا، والمعروفة إعلاميا باسم "الصندوق السيادي الماليزي"، مؤكدا أن المتهم موجود في الكويت.

وكانت القبس كشفت، في 27 مايو/ أيار المنصرم، أن المتهم في "الصندوق الماليزي" شخصية كويتية، ابن مسؤول بارز وسابق، وأوضحت مصادر موثوقة للصحيفة أن بنك الكويت المركزي من خلال فرع بنك أجنبي في الكويت رفع 3 بلاغات إلى وحدة التحريات المالية بتضخم حساب الشخص المعني في أعوام 2017 و2018 و2019 بإجمالي مبالغ تجاوز مليار دولار.