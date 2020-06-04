روسيا ترصد 5 انتهاكات لوقف الأعمال القتالية في سوريا خلال الـ 24 الساعة الماضية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن لجنة مراقبة نظام وقف الأعمال القتالية في سوريا، رصدت خمسة خروقات للهدنة خلال يوم، ومن جانبها لم تسجل تركيا أي خرق.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في النشرة الإخبارية على موقع الوزارة الرسمي، اليوم الخميس: "سجل الجانب الروسي في اللجنة الروسية التركية المشتركة لمراقبة انتهاكات نظام وقف الأعمال القتالية خمسة خروفات لوقف إطلاق النار في محافظات: حلب انتهاك واحد، وأربعة في إدلب. والجانب التركي في اللجنة لم يسجل أي انتهاك".

وأوضحت اللجنة أن مركز المصالحة بين الأطراف المتنازعة ومراقبة عودة اللاجئين لم يجر أي عمليات إنسانية خلال الـ 24 الساعة.

يذكر أنه في أعقاب المحادثات بين الرئيسيين الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان، في سوتشي في 17 سبتمبر/أيلول 2018، وقَع وزيرا الدفاع في البلدين مذكرة حول استقرار الوضع في منطقة خفض التصعيد في إدلب.

واتفق البلدان على إنشاء منطقة منزوعة السلاح على طول خط الفصل بين المعارضة المسلحة والقوات الحكومية بعمق 15 إلى 20 كيلومترًا مع انسحاب المسلحين المتطرفين، ثم يتم سحب الأسلحة الثقيلة من هذه المنطقة، وبشكل خاص جميع الدبابات، وأنظمة إطلاق الصواريخ، والمدفعية من جميع فصائل المعارضة.

وجرت، في مارس/آذار في موسكو، محادثات بين بوتين وأردوغان، تركزت على قضايا التسوية في سوريا، وعلى رأسها سبل إيجاد حل للأزمة الراهنة في منطقة خفض التصعيد في إدلب. وتم الاتفاق على وقف لإطلاق النار اعتباراً من ليل 5 مارس/آذار، وكان من ضمن بنود الاتفاق البدء بتسيير الدوريات المشتركة بين الروس والأتراك على الطريق الدولي إم 4 بسوريا (طريق اللاذقية حلب) في 15 مارس.