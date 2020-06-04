"الوضع مقلق"... طبيب سعودي يتحدث عن تطور غامض لانتشار "كورونا" في المملكة

وصف استشاري الأمراض الباطنية والمعدية في السعودية الدكتور نزار باهبري، الوضع المستجد لانتشار فيروس كورونا في السعودية بـ"المقلق"، وذلك بسبب تسجيل ارتفاع في أعداد الحالات الحرجة التي لم تشهدها المملكة منذ بداية الجائحة.

ونقلت صحيفة "سبق" السعودية عن باهبري، قوله إن "السيطرة على انتشار الوباء من خلال المحافظة على خفض أعداد الوفيات، وأن تكون نسبة الإصابات في كبار السن بمعدل 4%، وأن يكون النظام الصحي قادرًا على التعامل مع الحالات الحرجة".

واستبعد أن تكون زيادة الحالات الحرجة، التي وصلت إلى 1264 حالة بسبب العودة التدريجية وتخفيف الإجراءات والقيود، بدءا من الخميس الماضي، والعودة للعمل الأحد الماضي، وقال: "هذا غير متوقع بشكل عام، لأنه لم تمض على العودة سوى 6 أيام، لأن الفيروس غالبا لا يصل إلى الحالات الحرجة في مثل هذه الأيام، وإنما في الغالب من 8-10 أيام".

وتوقَع الاستشاري باهبري أن "يكون السبب عائدا إلى الزيارات واللقاءات والمخالطة الاجتماعية خلال الأيام الأخيرة من رمضان التي سبقت الحظر الكلي أيام العيد"، مشددا على الجميع بأهمية وضرورة لبس الكمامات، مشيرًا إلى أنها تحمي من الإصابة بالعدوى بنسبة تزيد على 70%.

وقال: "هذا توقع واحتمال، وليس استنتاجا والله أعلم. إن الخلل والانتكاسة بسبب الزيارات والمخالطة الاجتماعية بكبار السن خلال اليومين قبل عيد الفطر، وانتقلت إليهم العدوى من أهاليهم وهم لا يعلمون. وأنا بوصفي طبيبا أتابع يوميا حالات لمرضى بالفيروس، ويتحدثون عن بداية إصابتهم في آخر أيام رمضان أو أول أيام العيد".

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، تسجيل 1975 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد ليصبح الإجمالي 93157 حالة.

وقالت الوزارة إنه "تم تسجيل 806 حالة تعافي، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 68965 حالة، كما كشفت عن تسجيل 32 حالة وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 611 حالة.