التلفزيون الرسمي يعلن عن مرسوم جديد لسلطان عمان هيثم بن طارق

ذكر التلفزيون العماني الرسمي اليوم الخميس نقلا عن مرسوم سلطاني إن حكومة سلطنة عمان أنشأت جهاز الاستثمار العماني لتملك وإدارة معظم صناديق الثروة السيادية وأصول وزارة المالية.

وحسب "رويترز" سيسمح المرسوم، الصادر عن السلطان هيثم بن طارق بن سعيد، للجهاز الجديد بتملك جميع الأصول العامة باستثناء شركة تنمية نفط عمان وحصص الحكومة في مؤسسات دولية.

وأضاف أن جهاز الاستثمار سيحل محل صناديق الثروة السيادية في الوثائق الرسمية للبلاد.