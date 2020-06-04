مصر... الإفراج عن 837 سجينا بالعفو عن باقي مدة العقوبة

أعلنت وزارة الداخلية المصرية الإفراج عن 837 من نزلاء السجون على مستوى الجمهورية تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية بالإفراج بالعفو عن بعض المحكوم عليهم.

وبحسب موقع "بوابة الأهرام" المصري، قام قطاع السجون بعقد اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة.

وأشار الموقع إلى أن أعمال اللجان انتهت إلى الإفراج عن 168 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.

وكذلك قامت اللجان بفحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم، وانتهت إلى الإفراج عن 669 نزيلاً إفراجا شرطيا.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر قرارا جمهوريا حمل رقم (231) لسنة 2020 بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا القرار يأتي استمرارا لتطبيق أطر السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة لنزلاء السجون، وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع.