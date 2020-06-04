إجراء من الصحة السعودية بشأن "المعلومات المغلوطة"

حذرت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، من نشر معلومات مغلوطة بشأن مرضى فيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن عينات فيروس كورونا المستجد تتم في مختبرات تابعة لوزارة الصحة أو بموجب اعتمادات، ونتيجة العينة تظهر خلال يومين إلى أربعة أيام، بحسب صحيفة "عاجل" السعودية.

وأشارت إلى أنه لا يمكن للمريض أن يبقى 14 يوما في مستشفى دون تأكيد حالة إصابته بفيروس كورونا المستجد من عدمها، مشددة على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق من نشر هذه المعلومات المغلوطة.

يشار إلى أن وزير الصحة السعودي، توفيق الربيعة، وجه نصائح للمواطنين، أول أمس الثلاثاء، من تخفيف انتقال وانتشار وباء كورونا المستجد في المملكة.

وقال الربيعة في تغريدة عبر حسابه بتويتر، "لو التزم كل شخص بلبس الكمامة الطبية أو القماشية عند خروجه من المنزل فسوف نخفف من انتقال العدوى بشكل كبير جدا".

وشدد الوزير السعودي، "أرجو الالتزام بلبس الكمامة. وعندما تجد شخصا غير ملتزم فذكّره بالالتزام".

كانت المملكة العربية السعودية قد أعلنت في وقت سابق اليوم، تسجيل 24 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وتسجيل 1869 حالة إصابة جديدة بالفيروس.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، تسجيل 1975 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد ليصبح الإجمالي 93157 حالة.

وقالت الوزارة إنه "تم تسجيل 806 حالة تعافي، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 68965 حالة، كما كشفت عن تسجيل 32 حالة وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 611 حالة.