تسجيل
17:34 GMT04 يونيو/ حزيران 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    مناورات لمقاتلات ميغ-29 كا في منطقة مورمانسك الروسية

    "ميغ" الجديدة تدك المسلحين "الصينيين" جنوبي إدلب

    © Sputnik . Pavel Lvov
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 10
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/103905/46/1039054652_0:160:3072:1888_1200x675_80_0_0_fd2cbeda0385dc10bc99f3a1b6bef347.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202006041045623992-%D9%85%D9%8A%D8%BA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8/

    تتواتر الأنباء والمعلومات الواردة من جبهات الشمال السوري وصولاً إلى ريف اللاذقية حول تلقي الجبهات القريبة من سهل الغاب وجبل الزاوية المزيد من التعزيزات التي تستقدمها الجماعات المسلحة في ظل حشود مماثلة وتكثيف التواجد العسكري التركي، خاصة في محيط سراقب.

    ففي تلك المنطقة الحساسة والخاضعة للتهدئة تبدو الحلول السياسية مغلقة حتى الآن لفتح طريق (M4) على عكس الضفة الأخرى من الاتفاق عند الشرق السوري عقب فتح الطريق الواصل بين حلب شمالا والقامشلي شرقا بعد أن أعلنت القوات الروسية تأمين الطريق للحركة التجارية والمدنية.

    المقاتلة من طراز ميغ-29 متعددة المهام المخصصة للنزول على السفن في القاعدة الجوية كوبينكا بعد التدريبات الوحدة الجوية العسكرية الروسية في إطار التحضيرات للجزء الجوي من العرض العسكري بمناسبة عيد النصر على ألمانيا النازية في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945)
    © Sputnik . Sergei Mamontov
    السفارة الروسية بدمشق: سوريا تبدأ استخدام طائرات "ميغ-29"

    وكشفت مصادر عسكرية عاملة في القطاع القريب من جبل الزاوية لمراسل "سبوتنيك" أن الجيش السوري استخدم في الساعات الماضية الطائرات الحربية المقاتلة من طراز "ميغ 29" المحدثة لأول مرة منذ تسلمها، وقد تم زجها لتدمير أهداف دقيقة للمجموعات الآسيوية المسلحة الناشطة على امتداد الطريق الدولي حلب اللاذقية، وتحديداً المسلحين الصينيين في مدينة جسر الشغور وسهل الغاب.

    وقال المصدر إن الغارات التي نفذتها الطائرات الجديدة تتسم بالدقة العالية، وتأتي رداً على الخروقات المتكررة والهجمات المتتالية للمجموعات المسلحة على مواقع الجيش ومنشآت حيوية في المنطقة، مشيرا إلى أن "ميغ 29" هي طائرات تتعامل مع الأهداف وفق أنظمة حديثة تسلم عدد منها الجيش السوري مؤخراً عبر قاعدة حميميم الروسية وهي باتت اليوم عنصر قوة إضافي ومطلوب في المهام القتالية القادمة كون ريفي اللاذقية وإدلب هما الأكثر تعقيداً جغرافيا، ويحتاجان لهكذا نوع متطور من الطائرات نتيجة صعوبة الحسم البري جراء تحصن المسلحين في المغاور والأنفاق الجبلية والصخرية المنتشرة بكثرة في تلك المناطق.

     

    ميغ الجديدة تدك المسلحين الصينيين جنوبي إدلب
    © Sputnik . Murad Saeed
    "ميغ" الجديدة تدك المسلحين "الصينيين" جنوبي إدلب

     

    وأضاف المصدر: أن تطورات ميدانية شهدتها المنطقة خلال الأيام السابقة وهي تذهب نحو خيار التصعيد بعد سلسلة خروقات تضمنت نصب كمائن للقوات السورية وتجاوزات برية قامت بها الفصاىل المسلحة في قرى سهل الغاب، إضافة للرمايات الصاروخية المتتالية على نقاط للجيش السوري في ريف اللاذقية الشمال الشرقي انطلاقا من معاقل المسلحين الصينيين والألبان في منطقة (بداما) بريف إدلب الجنوبي المتاخم لريف اللاذقية، إلى جانب محاولة تقدم أفشلها الجيش السوري على جبل (رويسة الملك)، وإضافة إلى هذا وذاك نقض الاتفاق القاضي بفتح طريق (حلب- اللاذقية) ومحاولة استهداف الدوريات الروسية وعرقلة مسيرها على المقطع الجنوبي من (M4) الواصل بين بلدة ترنبة غرب سراقب، وحتى نقطة النهاية في (عين الحور) والبالغ قرابة 100 كم.

    ميغ الجديدة تدك المسلحين الصينيين جنوبي إدلب
    © Sputnik . Murad Saeed
    "ميغ" الجديدة تدك المسلحين "الصينيين" جنوبي إدلب

    وبين المصدر أن قرار المعركة لم يصدر بعد ولكن الحزم بات ضرورة للتعامل مع المستجدات، مؤكدا أن الجبهات لن تكون منفصلة عن بعضها البعض في حال توقفت الحلول السياسية، وهي ستطال مثلث حيوي يربط ريف إدلب بريفي اللاذقية وحماة، وهذا ما يجعل الخيارات مفتوحة والخطط مرنة، كما يعزز مقدرة الجيش السوري على فتح ثلاث جبهات في وقت واحد مع الاحتفاظ بالمواقع المرتفعة في ريف اللاذقية والتي تحكم النيران على مناطق هامة.

    ميغ الجديدة تدك المسلحين الصينيين جنوبي إدلب
    © Sputnik . Murad Saeed
    "ميغ" الجديدة تدك المسلحين "الصينيين" جنوبي إدلب

    يشكل المسلحون الآسيويون العمود الفقري لعديد القوات العاملة في مثلث تلاقي الحدود الإدارية لمحافظات إدلب وحماة واللاذقية شمال غربي سوريا، وهي تتمتع بدعم استثنائي كبير من تركيا تبعا لأسباب قومية.

    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    الممثلة أنجولينا جولي تصل إلى الحفل الـ 84 لتوزريع جوائز أوكسار في لوس أنجلوس 26 فبراير 2012
    الحسناء القاتلة... جولي المرأة متعددة المهام
    استراحة قصيرة بين الصين وأمريكا
    استراحة قصيرة بين الصين وأمريكا
    إنفوجراف.. أبرز محطات النزاع بين الهند والصين
    صراع الفيل والتنين الذي لا ينتهي
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك