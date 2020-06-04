الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في ريف حماة

أعلن مراسل "سبوتنيك" في حماة، أن وسائط الدفاع الجوي في الجيش السوري تتصدى في هذه الأثناء لصواريخ إسرائيلية حاولت استهداف محيط مدينة مصياف في ريف حماة الغربي.

وأعلن مصدر أمني رفيع المستوى لوكالة "سبوتنيك" أن العدوان تم عبر صواريخ أطلقتها طائرات إسرائيلية من الأجواء اللبنانية.

وأضاف المصدر"تمكنت الدفاعات الجوية من إسقاط معظم الصواريخ المعادية في محيط مدينة مصياف".

وأردف "العدوان استهدف مركز البحوث العلمية في منطقة مصياف، ولا معلومات دقيقة عن حجم الأضرار حتى اللحظة والعمل جار حاليا على تقييمها".

يتبع...