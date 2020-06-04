تسجيل
20:09 GMT04 يونيو/ حزيران 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    طائرة ميغ-29

    خبير سوري: معركة إدلب تقترب والـ"ميغ 29" ستتكفل بتبريد الانفعالات التركية والإسرائيلية

    © Sputnik . Viktor Tolochko
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/102924/02/1029240238_0:133:3166:1914_1200x675_80_0_0_c6427504c2a9d149cbff9e513211a06c.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202006041045624820-%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8-%D8%AA%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%80%D9%85%D9%8A%D8%BA-29-%D8%B3%D8%AA%D8%AA%D9%83%D9%81%D9%84-%D8%A8%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9/

    "يبدو أن العملية باتت قريبة"... هذا ما أكده الخبير العسكري السوري العميد المتقاعد علي مقصود، في معرض تناوله للتطورات الأخيرة التي شهدتها خطوط التماس بين الجيش السوري والمجموعات المسلحة التي يقودها تنظيم "جبهة النصرة" شمال غربي البلاد.

    الخبير السوري عبر في تصريح لـ"سبوتنيك" عن اعتقاده بأن هناك قرارا تم اتخاذه لاستئصال البؤرة الأخيرة للإرهابيين في سوريا ضمن جيب إدلب، ملمحا إلى أن العملية العسكرية بدأت إرهاصاتها بالظهور بعد قيام سلاح الجو السوري بدك مواقع تحشد المجموعات الإرهابية التي تنطلق منها للاعتداء على طريق (M4) ومحيطه، مستهدفة مواقع عسكرية ومنشآت حيوية مثل الجسور والأنفاق الطرقية وغيرها...

    مناورات لمقاتلات ميغ-29 كا في منطقة مورمانسك الروسية
    © Sputnik . Pavel Lvov
    "ميغ" الجديدة تدك المسلحين "الصينيين" جنوبي إدلب
    وأشار العميد مقصود إلى أن الاستباق الوقائي لأي تطورات محتملة، شجع روسيا على تزويد سوريا بطائرات "ميغ 29" التي تدرب عليها الطيارون السوريون في قاعدة "حميميم" بريف اللاذقية المتاخم للبؤرة الإرهابية في ريف إدلب الجنوبي.

    وعبر العميد السوري المتقاعد عن اعتقاده بأن قرار استئصال البؤرة الأخيرة للإرهابيين في سوريا ضمن جيب إدلب "تم اتخاذه"، معتبرا بأنه من المنطقي استخدام (ميغ 29) لتغطية الطائرات الحربية السورية الأخرى لدى ممارسة نشاطها باستهداف المواقع المعادية على خطوط الاشتباك وأرتال الإمداد الممتدة إليها إلى جانب مقار القيادة والسيطرة.

    وأشار الخبير السوري إلى جهوزية (ميغ 29) التامة لمواجهة أية تطورات محتملة من قبل تركيا فيما لو فكرت بزج قواتها إلى جانب التنظيمات الإرهابية المسلحة في مواجهة الجيش السوري، وأيضا التصدي لسلاحها الجوي والصاروخي في حال استخدامه.

    وقال العميد مقصود أن قيام روسيا بتزويد سوريا بطائرات (ميغ 29) المطورة يأتي في سياق الرد الروسي على كل المحاولات التي جرت مؤخرا للتصويب على العلاقات الاستراتيجية السورية الروسية، مؤكدا أن الطائرات المطورة التي وصلت إلى الجيش السوري تأتي بعد فترة وجيزة من قيام روسيا الاتحادية بتزويده بدبابات وراجمات صاروخية متطورة، مشيرا إلى أن هذا التسليح النوعي هو بمثابة رد على المماطلة والتسويف من قبل تركيا في تنفيذ تعهداتها المتعلقة بإدلب، وأيضا على التجاوزات الإسرائيلية للتفاهمات القائمة بين روسيا الاتحادية والكيان، وخصوصا بعد العدوان على مركز البحوث العلمية في السفيرة بريف حلب، الذي تم عبر استخدام الأجواء التركية.

    وأوضح الخبير العسكري السوري أن هذه التطورات، دفعت روسيا إلى الرد على أية تجاوزات أو انفعالات قد تراود هذه الأطراف لمساندة التنظيمات الإرهابية إبان تقدم الجيش السوري في ريف إدلب، وهي لذلك قامت بتعزيز القدرة القتالية للجيش العربي السوري وخاصة في مجال الدفاع الجوي نظرا لكون (ميغ 29) طائرة مطورة ويمكن أن نضمها إلى منظومة الدفاع الجوي في التصدي للهجمات الجوية والصاروخية المعادية.

    وأشار العميد مقصود إلى أن (ميغ 29) طائرة مقاتلة تتفوق على (إف 16)، وهي تستخدم حاليا وستستخدم في رد الاعتداءات من خارج الأجواء السورية، منوها بأن القيام بمهام تدريبية على هذه الطائرة من قبل الطيارين السوريين يعني بأنهم باتوا على الدراية المناسبة بهذا الطراز المتطور سواء على صعيد التسليح الصاورخي أو الرادارات المتطورة المزودة بها، بالإضافة إلى تقنيات السرعة الاستثنائية لهذه الطائرة التي تتفوق على (إف 16) بنحو (1.6) من حيث السرعة والقدرة على المناورة.

    واعتبر الخبير العسكري السوري أن صواريخ (جو/ جو) التي يبلغ مداها 120كم في (ميغ 29) تعني بأنها قادرة على التعامل مع كل الأهداف المعادية سواء كانت تركية أو إسرائيلية أو حتى أمريكية، وعدم السماح لها بالوصول إلى الأهداف الأرضية والمنشات الحيوية داخل الأراضي السورية، وذلك من خلال نصب كمائن وأفخاخ تصطاد من خلالها طائرات العدوان من أي جهة كانت.

    انظر أيضا:

    تحطم طائرة "ميغ-29" تابعة لسلاح الجو الهندي... فيديو وصور
    سوريا تتسلم دفعة طائرات من طراز "ميغ-29" الروسية
    السفارة الروسية بدمشق: سوريا تبدأ استخدام طائرات "ميغ-29"
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    الممثلة أنجولينا جولي تصل إلى الحفل الـ 84 لتوزريع جوائز أوكسار في لوس أنجلوس 26 فبراير 2012
    الحسناء القاتلة... جولي المرأة متعددة المهام
    استراحة قصيرة بين الصين وأمريكا
    استراحة قصيرة بين الصين وأمريكا
    3 أطواق نجاة من الجلوس القاتل في العمل
    3 أطواق نجاة من "الجلوس القاتل" في العمل
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك