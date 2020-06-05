مصر... 9 إجراءات لحماية طلاب الثانوية العامة أثناء الامتحانات

أعلن وزير التعليم المصري طارق شوقي، الإجراءات النهائية التي أقرتها الوزارة لحماية الطلاب من فيروس كورونا المستجد خلال امتحانات الثانوية العامة.

وأوضح شوقي خلال مداخله تلفزيونية على فضائية "صدى البلد"، الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لحماية الطلاب.

1- تعقيم وتطهير جميع اللجان قبل وبعد كل امتحان.

2- وضع كبائن تعقيم على بوابة اللجنة ودخول الطالب من خلالها.

3- توزيع كمامة وجوانتي وواقي قدم على الطلاب قبل دخول اللجنة.

4- تنظيم الطلاب داخل اللجنة بحيث يطبق التباعد الاجتماعي بمسافة مترين.

5- إعطاء الطلاب مطهرات قبل دخول اللجنة.

6- قياس درجة حرارة الطلاب قبل دخول اللجنة

7- التنسيق مع وزارة الداخلية لتنسيق حركة الطلاب في اللجان.

8- توفير عربيات إسعاف في محيط اللجان.

9- توفير طبيب وزائرة صحية في كل لجنة.​

وقال الوزير إن الامتحانات يوم 21 يونيو/حزيران والقرار تم اتخاذه وهو قرار نهائي لا رجعة فيه.

وأكد أن تقسيم اللجان راعى الإجراءات الاحترازية وعدد الطلاب في اللجان سيتراوح بين 8 طلاب و14 طالب بحد أقصى.

وأضاف: "تم وضع التصور بالكامل بداية من وصول الطلاب للتعقيم وسيتم الإعلان عنه في فيلم سيتم إذاعته السبت أو الأحد المقبلين".

وأشار الوزير إلى وجود استثناء لأصحاب الظروف الخاصة لدخول امتحان الدور الثاني بنفس الدرجات أو التأجيل للعام المقبل، لافتا إلى أن وزارة الصحة مطمئنة للإجراءات الاحترازية في ظل عدم انتهاء أزمة كورونا والسعي للتعايش معها.