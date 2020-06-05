"بيبي إلى السجن"... تظاهرات في تل أبيب رفضا لـ"قانون كورونا"

تظاهر إسرائيليون، مساء أمس الخميس، احتجاجا على قوانين الطوارئ الجديدة التي تعتزم الحكومة الإسرائيلية طرحها للتصويت أمام الكنيست خلال الفترة المقبلة.

وأفادت القناة العبرية الـ"12"، مساء أمس الخميس، بأن المئات من الإسرائيليين خرجوا للتظاهر في قلب ميدان رابين بتل أبيب، للاحتجاج على قوانين الطوارئ الجديدة، التي تمنح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، صلاحيات واسعة، بدعوى تفشي فيروس كورونا.

מאות בני אדם מפגינים בכיכר רבין בתל אביב נגד חוק הקורונה - החוק שמסמיך את הממשלה להתקין תקנות חירום במשך החודשים הבאים@daniel_elazar

(צילום: רצון העם) pic.twitter.com/nP2HNGbfjq — כאן חדשות (@kann_news) June 4, 2020

وأكدت القناة بأن المتظاهرين أغلقوا أحد الشوارع الرئيسة في تل أبيب من الجانبين، في وقت ألقت الشرطة الإسرائيلية القبض على 12 متظاهرا، بعد أن حملوا لافتات مناهضة لنتنياهو، إذ يروا أن القوانين الجديدة ستمنحه صلاحيات واسعة، بما في ذلك منع التظاهر بحجة تفشي فيروس كورونا.

وردد المتظاهرون الإسرائيليون هتافات تندد بجرائم الفساد التي يتورط فيها نتنياهو، حيث رفع بعضهم لافتات تحمل عبارة "بيبي إلى معسياهو"، في إشارة إلى سجن يحمل الاسم نفسه في مدينة الرملة.