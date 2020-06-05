دبي تعتقل أخطر قيادات العصابات الدولية المنظمة حول العالم… بالفيديو

اعتقل جهاز أمن الدولة في إمارة دبي، أحد أخطر قيادات العصابات الدولية المنظمة، مساء الأربعاء الماضي.

وأفادت صحيفة "الإمارات اليوم"، صباح اليوم الجمعة، بأن جهاز أمن الدولة في إمارة دبي قام بعملية نوعية جديدة، اعتقل خلالها أحد أخطر قيادت العصابات المنظمة، أمير فاتن مكي (دانماركي الجنسية).

فيديو: جهاز أمن الدولة في دبي يعتقل أحد أخطر قيادات العصابات الدولية المنظمة.#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/RsXeQZIk8H — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) June 5, 2020

ونقلت الصحيفة على لسان مسؤول في جهاز أمن الدولة الإماراتي، أن "أبناء الوطن الساهرين على أمنه وسلامته لم ولن يسمحوا لأي عناصر إجرامية مهما كانت خطورتها أو درجة إتقانها في التخفي، بالإفلات من قبضة القانون، والإمارات مستمرة في تعزيز علاقات التعاون الوثيقة التي تجمعها بمختلف الأجهزة الأمنية حول العالم".

وأضاف المسؤول الإماراتي إنه "بعد تنفيذ عمليات استخباراتية وميدانية سرية متقنة، جرت في ظروف استثنائية نتيجة لتقييد الحركة في دبي، ضمن جهود مكافحة فيروس كوفيد-19، وما تبعها من إجراءات وقائية مكثفة، تمكنت الفرق الأمنية من رصد أحد الأشخاص ووضعته قيد الاشتباه، حتى تم التحقق من هويته والتأكد من أنه أمير مكي،.

وذكر المسؤول الأمني أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وتشكيل فريق قانوني بالتعاون مع النيابة العامة في دبي ووزارة الخارجية والتعاون الدولي، لإصدار الأذونات القانونية لإلقاء القبض عليه وتسليمه للجهة القضائية المختصة.